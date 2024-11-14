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Експертка пояснила чутки про підвищення тарифів на електроенергію

14 листопада 2024 19:26
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Ольга Бабій пояснила, як підвищуватимуть тарифи на електроенергію Укргідроенерго
Рахунки за комуналку. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Колишня членкиня Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Ольга Бабій розкритикувала заяви щодо підвищення тарифів на електроенергію. Експертні припущення з цього приводу вона вважає неадекватними.

Про це Бабій сказала у коментарі Новини.LIVE у четвер, 14 листопада.

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Бабій пояснила, що тариф на електричну енергію для побутових споживачів формується на основі ринкової ціни, яка є вищою для бізнесу.

"Частину цієї ціни, що не покривається населенням, компенсують Укренергоатом та Укргідроенерго за рахунок своїх доходів", — пояснила Бабій.

Експертка також додала, що псевдоспеціалісти не мають доступу до інформації про фінансові можливості компаній, які компенсують різницю тарифів для населення.

"Це "прогнозування" спрямоване на отримання хайпу і призводить до негативних наслідків, бо багато експертів, не усвідомлюючи впливу своїх слів на суспільство, створюють сенсаційні новини для підвищення власної впізнаваності", — підкреслила ексочільниця НКРЕКП.

Раніше ми писали, що НБУ не прогнозує підвищення тарифів на газ, тепло та гарячу воду до кінця наступного року. Однак у 2026 році ці зміни все ж таки можуть відбутись.

Також ми розповідали, що вартість води у великих містах залишатиметься на рівні, встановленому у лютому 2024 року. Однак в невеликих населених пунктах ситуація дещо інша.

тарифи електроенергія Україна Укренергоатом енергетика

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