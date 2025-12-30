Кто может стать новым президентом — результаты опроса

Кирилл Буданов. Фото: УП

Соцгруппа Active Group выпустила свежий опрос по президентским выборам (за 21-23 декабря). В тройку лидеров президентского рейтинга вошли: Владимир Зеленский (26,8%), Валерий Залужный (25,1%) и Кирилл Буданов (10,9%). Ключевыми в этих данных являются не избирательные перспективы, а зафиксированные тенденции.

Об этом сообщил блогер и общественный деятель Евгений Прокопишин на странице в Facebook.

Высокие показатели Буданова не связаны с политической кампанией

Прокопишин обращает внимание на показатели начальника ГУР Кирилла Буданова, который набирает 10,9% в первом туре и уже 32,1% во втором туре в паре с Владимиром Зеленским, побеждая действующего президента.

"Такое внимание к Будову является сильным запросом общества не столько на "новые лица", сколько запросом на рациональность и стратегическое мышление, на новый подход к ведению войны и управления государством в такие сложные времена", — отмечает эксперт.

Отдельное внимание блогер обращает на данные гипотетических выборов в Верховную Раду: "Опросы выборов в Парламент показывают, что партия Буданова получает около 14% и также входит в ТОП-3".

Аналитик отмечает, что высокие показатели Буданова не связаны с политической кампанией, а, скорее, являются следствием его публичной позиции — "откровенной, местами жесткой, без иллюзий".

"Это мы видели и в его (Буданова, — ред.) последних интервью — объяснение мира таким, как он есть, а не таким, каким бы нам хотелось его видеть", — отмечает Прокопишин.

В целом, по мнению эксперта, результаты опроса скорее отражают общественные ожидания относительно нового качества государственного управления после войны, которое Кирилл Буданов демонстрирует, как руководитель военной разведки.

Напомним, что ранее руководитель Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович заявил, что Кирилл Буданов воспринимается как "эффективный силовик", ведь ГУР выполняет действенные спецоперации.

