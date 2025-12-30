Відео
Головна Новини дня Експерт пояснив причини високих рейтингів Буданова

Експерт пояснив причини високих рейтингів Буданова

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 16:08
Хто може стати новим президентом — результати опитування
Кирило Буданов. Фото: УП

Соцгрупа Active Group випустила свіже опитування щодо президентських виборів (за 21–23 грудня). У трійку лідерів президентського рейтингу увійшли: Володимир Зеленський (26,8%), Валерій Залужний (25,1%) та Кирило Буданов (10,9%). Ключовими в цих даних є не виборчі перспективи, а зафіксовані тенденції.

Про це повідомив блогер та громадський діяч Євген Прокопишин на сторінці у Facebook.

Читайте також:

Високі показники Буданова не пов’язані з політичною кампанією

Прокопишин звертає увагу на показники начальника ГУР Кирила Буданова, який набирає 10,9% у першому турі і вже 32,1% у другому турі в парі із Володимиром Зеленським, перемагаючи чинного президента.

"Така увага до Будова є сильним запитом суспільства не стільки на "нові обличчя", скільки запитом на раціональність і стратегічне мислення, на новий підхід до ведення війни та управління державою у такі складні часи", — зауважує експерт.

Окрему увагу блогер звертає на дані гіпотетичних виборів до Верховної Ради: "Опитування виборів у Парламент показують, що партія Буданова отримує біля 14% і також входить у ТОП-3". 

Аналітик відзначає, що високі показники Буданова не пов’язані з політичною кампанією, а, скоріше, є наслідком його публічної позиції — "відвертої, місцями жорсткої, без ілюзій".

"Це ми бачили і в його (Буданова, — ред.) останніх інтерв’ю — пояснення світу таким, як він є, а не таким, яким би нам хотілося його бачити", — наголошує Прокопишин.

Загалом, на думку експерта, результати опитування радше відображають суспільні очікування щодо нової якості державного управління після війни, яку Кирило Буданов демонструє, як керівник воєнної розвідки.

Нагадаємо, що раніше керівник Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович заявив, що Кирило Буданов сприймається як "ефективний силовик", адже ГУР виконує дієві спецоперації.

Також нещодавно Буданов назвав місяць, який може стати найбільш сприятливим періодом досягнення мирної угоди.

Верховна Рада розвідка опитування Кирило Буданов президент
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
