Видео

Эксперт: Буданов прочно закрепился в тройке президентского рейтинга

Эксперт: Буданов прочно закрепился в тройке президентского рейтинга

Дата публикации 26 марта 2026 12:18
Эксперт: Буданов прочно закрепился в тройке президентского рейтинга
Экс-глава Главного управления разведки МОУ, а ныне глава Офиса президента Кирилл Буданов стал новым фаворитом электоральных симпатий украинцев, входя в тройку президентского рейтинга. Об этом рассказал политтехнолог и социолог Игорь Гринив в интервью Радио Свобода, анализируя свежие данные социологических опросов. По словам эксперта, еще полгода назад Буданова не было среди тех, кого готовы выбирать украинцы, однако сейчас он сформировал устойчивую тройку вместе с Владимиром Зеленским и Валерием Залужным.

Анализ социолога свидетельствует, что Кирилл Буданов перестал восприниматься обществом как чисто военный функционер. Сегодня он — полноценный политический игрок с высоким потенциалом. Уникальность его положения заключается в том, что все успешные стратегические операции последнего времени общество ассоциирует лично с ним. Примечательно, что несмотря на общую критику системы, лично к Буданову отсутствует жесткий негатив, что делает его фигуру чрезвычайно устойчивой.

Гринив обратил внимание на расширение амплуа Буданова: из-за активного участия в переговорных процессах он воспринимается уже не только как силовик, но и как государственный деятель дипломатического уровня. В нынешней модели управления он фактически стал главной точкой доверия и силовой опорой в критических вопросах. Социолог подчеркнул, что украинское общество демонстрирует нежелание внутренних расколов. А это, в свою очередь, легитимизирует новую роль Буданова как фактора консолидации государства.

Показательно, что Гринив вынес фигуру главы ГУР на обсуждение, несмотря на другой начальный контекст разговора. Это подтверждает, что игнорировать политический вес Буданова в актуальных раскладах уже невозможно даже его оппонентам.

Как рассказывали Новини.LIVE, Кирилл Буданов поздравил воинов Нацгвардии с годовщиной создания формирования. Он поблагодарил их за службу и почтил память погибших защитников.

А украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о назначении Буданова главой Совета по вопросам поддержки предпринимательства. Заместителями назначены Ирина Мудрая и Алексей Соболев. В состав также приглашены владельцы и топ-менеджеры из разных секторов экономики.

