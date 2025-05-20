Надежда Савченко появилась на видео после слухов о гибели

Надежда Савченко. Фото: скриншот

Бывшая нардеп и военная Надежда Савченко категорически опровергла распространенные российской пропагандой слухи о своей смерти на фронте. Она обнародовала свежую видеозапись непосредственно с боевых позиций.

Об этом сообщила сама Савченко в Facebook.

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В своем видеообращении в соцсетях Надежда Савченко подтвердила, что она жива и не собирается останавливаться в борьбе, несмотря на вражеские провокации и дезинформацию.

"Я жива и жить буду всем врагам назло, как и живет наша Украина. Надежда не умирает", — заявила Савченко.

Стоит отметить, что ранее российский "военкор" Владимир Романов распространил заявление о том, что 11 мая авиабомбой был нанесен удар по штабу 112-й бригады территориальной обороны, и якобы во время этого рейда погибла Савченко, которая командовала ротой.

Ранее Надежда Савченко, которая сейчас проходит службу в Вооруженных силах Украины, получила ранение на фронте.

Также Савченко резко раскритиковала известных активистов и общественных лидеров и назвала их трусами и уклонистами от службы. В этом списке был и одессит Сергей Стерненко.