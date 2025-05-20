Надія Савченко з'явилася на відео після чуток про загибель

Надія Савченко. Фото: скриншот

Колишня нардепка та військова Надія Савченко категорично спростувала поширені російською пропагандою чутки про свою смерть на фронті. Вона оприлюднила свіжий відеозапис безпосередньо з бойових позицій.

Про це повідомила сама Савченко у Facebook.

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У своєму відеозверненні в соцмережах Надія Савченко підтвердила, що вона жива і не збирається зупинятися у боротьбі, попри ворожі провокації та дезінформацію.

"Я жива і жити буду всім ворогам на зло, як і живе наша Україна. Надія не вмирає", — заявила Савченко.

Варто зазначити, що раніше російський "воєнкор" Володимир Романов поширив заяву про те, що 11 травня авіабомбою було завдано удару по штабу 112-ї бригади територіальної оборони, і нібито під час цього рейду загинула Савченко, яка командувала ротою.

Раніше Надія Савченко, яка нині проходить службу у Збройних силах України, отримала поранення на фронті.

Також Савченко різко критикувала відомих активістів і громадських лідерів та назвала їх боягузами та ухилянтами від служби. У цьому списку був і одесит Сергій Стерненко.