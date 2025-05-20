Надія Савченко з'явилася на відео після чуток про загибель

Екснардепка Савченко з'явилася на відео після чуток про загибель
Колишня нардепка та військова Надія Савченко категорично спростувала поширені російською пропагандою чутки про свою смерть на фронті. Вона оприлюднила свіжий відеозапис безпосередньо з бойових позицій.
Про це повідомила сама Савченко у Facebook.
Надія Савченко спростувала чутки про свою загибель
У своєму відеозверненні в соцмережах Надія Савченко підтвердила, що вона жива і не збирається зупинятися у боротьбі, попри ворожі провокації та дезінформацію.
"Я жива і жити буду всім ворогам на зло, як і живе наша Україна. Надія не вмирає", — заявила Савченко.
Варто зазначити, що раніше російський "воєнкор" Володимир Романов поширив заяву про те, що 11 травня авіабомбою було завдано удару по штабу 112-ї бригади територіальної оборони, і нібито під час цього рейду загинула Савченко, яка командувала ротою.
Раніше Надія Савченко, яка нині проходить службу у Збройних силах України, отримала поранення на фронті.
Також Савченко різко критикувала відомих активістів і громадських лідерів та назвала їх боягузами та ухилянтами від служби. У цьому списку був і одесит Сергій Стерненко.
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