Павел Шеремета мобилизовался в ряды Национальной гвардии Украины

Экс-министр экономики Украины Павел Шеремета. Фото: facebook.com/pavlo.sheremeta/

Экс-министр экономики Украины Павел Шеремета мобилизовался в ряды украинской армии. О начале службы бывший чиновник рассказал в свой день рождения.

О начале службы он сообщил на своей странице в Facebook.

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Согласно обновлению статуса Шереметы в соцсети, он мобилизовался в ряды Национальной гвардии Украины.

Экс-министр сообщил о начале службы в украинской армии в свой день рождения — 23 мая.

Сообщение Шереметы в Facebook

Отметим, что Шеремета занимал должность министра экономического развития и торговли в 2014 году в правительстве Арсения Яценюка — с февраля по сентябрь. До работы в Кабмине у него был международный опыт — возглавлял Школу бизнеса при Международном университете в Малайзии.

Кроме этого, Павел Шеремета является одним из основателей Киево-Могилянской бизнес-школы и известным экспертом в сфере экономики и управления. Он преподает стратегию и лидерство в ведущих бизнес-школах многих стран Восточной Европы и Азии и является внештатным советником городского головы Львова по вопросам стратегии развития.

Ранее мы писали, что в ряды украинской армии мобилизовался журналист Юрий Бутусов.

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