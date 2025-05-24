Павло Шеремета мобілізувався до лав Національної гвардії України

Ексміністр економіки України Павло Шеремета. Фото: facebook.com/pavlo.sheremeta/

Ексміністр економіки України Павло Шеремета мобілізувався до лав української армії. Про початок служби колишній посадовець у свій день народження.

Про початок служби він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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Згідно з оновленням статусу Шеремети в соцмережі, він мобілізувався до лав Національної гвардії України.

Ексміністр повідомив про початок служби в українському війську у свій день народження — 23 травня.

Повідомлення Шеремети у Facebook

Зазначимо, що Шеремета обіймав посаду міністра економічного розвитку і торгівлі у 2014 році в уряді Арсенія Яценюка — з лютого по вересень. До роботи в Кабміні він мав міжнародний досвід — очолював Школу бізнесу при Міжнародному університеті в Малайзії.

Окрім цього, Павло Шеремета є одним із засновників Києво-Могилянської бізнес-школи та відомим експертом у сфері економіки та управління. Він викладає стратегію і лідерство у провідних бізнес-школах багатьох країн Східної Європи та Азії і є позаштатним радником міського голови Львова з питань стратегії розвитку.

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