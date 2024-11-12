Убийство Салтанат Нукеновой — из колонии в Казахстане исчез Куандык Бишимбаев

Экс-министр Казахстана Бишимбаев исчез из колонии
Бывший министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, убивший свою жену, исчез из колонии. Сейчас неизвестно, отбывает ли он наказание.
Об этом сообщает Airan.
Исчезновение Бишимбаева из колонии
Адвокат экс-министра подтвердила, что Бишимбаева нет в колонии в Аршале. В Степногорске его пребывание также не подтвердили.
В то же время в Комитете уголовно-исполнительной системы эту информацию отрицают.
"В социальных сетях распространяется ложная информация о побеге осужденного Куандыка Бишимбаева. Эти сведения не соответствуют действительности. Этот осужденный отбывает наказание в учреждении максимальной безопасности", — заявили в ведомстве, однако его не показали.
В мае 2024 года Бишимбаева приговорили к 24 годам колонии за убийство Салтанат Нукеновой. После апелляции осужденного якобы этапировали в колонию максимальной безопасности в Аршале.
Что предшествовало
Напомним, в Казахстане судили Бишимбаева за убийство супруги Салтанат Нукеновой. Событие произошло в ноябре 2023 года, а судебный процесс начался в марте 2024 года.
Сторона обвинения исследовала доказательства по делу убийства, в частности, информацию с мобильного телефона Бишимбаева. Оказалось, что вместо вызова врачей, пока жена умирала, он обращался к гадалке.
А 13 мая бывшему министру Казахстана объявили приговор. Его приговорили к 24 годам.
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