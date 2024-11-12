Убийство Салтанат Нукеновой — из колонии в Казахстане исчез Куандык Бишимбаев

Бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев. Фото: Jogargy sot

Бывший министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, убивший свою жену, исчез из колонии. Сейчас неизвестно, отбывает ли он наказание.

Об этом сообщает Airan.

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Исчезновение Бишимбаева из колонии

Адвокат экс-министра подтвердила, что Бишимбаева нет в колонии в Аршале. В Степногорске его пребывание также не подтвердили.

В то же время в Комитете уголовно-исполнительной системы эту информацию отрицают.

"В социальных сетях распространяется ложная информация о побеге осужденного Куандыка Бишимбаева. Эти сведения не соответствуют действительности. Этот осужденный отбывает наказание в учреждении максимальной безопасности", — заявили в ведомстве, однако его не показали.

В мае 2024 года Бишимбаева приговорили к 24 годам колонии за убийство Салтанат Нукеновой. После апелляции осужденного якобы этапировали в колонию максимальной безопасности в Аршале.

Что предшествовало

Напомним, в Казахстане судили Бишимбаева за убийство супруги Салтанат Нукеновой. Событие произошло в ноябре 2023 года, а судебный процесс начался в марте 2024 года.

Сторона обвинения исследовала доказательства по делу убийства, в частности, информацию с мобильного телефона Бишимбаева. Оказалось, что вместо вызова врачей, пока жена умирала, он обращался к гадалке.

А 13 мая бывшему министру Казахстана объявили приговор. Его приговорили к 24 годам.