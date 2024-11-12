Вбивство Салтанат Нукенової — з колонії у Казахстані зник Куандик Бішимбаєв

Колишній міністр національної економіки Казахстану Куандик Бішимбаєв. Фото: Jogargy sot

Колишній міністр економіки Казахстану Куандик Бішимбаєв, який вбив свою дружину, зник з колонії. Наразі невідомо, чи відбуває він покарання.

Про це повідомляє Airan.

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Зникнення Бішимбаєва з колонії

Адвокат ексміністра підтвердила, що Бішимбаєва немає в колонії в Аршалі. У Степногірську його перебування також не підтвердили.

Водночас у Комітеті кримінально-виконавчої системи цю інформацію заперечують.

"У соціальних мережах поширюється неправдива інформація про втечу засудженого Куандика Бішимбаєва. Ці відомості не відповідають дійсності. Цей засуджений відбуває покарання в установі максимальної безпеки", — заявили у відомстві, однак його не показали.

У травні 2024 року Бішимбаєва засудили до 24 років колонії за вбивство Салтанат Нукенової. Після апеляції засудженого нібито етапували в колонію максимальної безпеки в Аршалі.

Що передувало

Нагадаємо, у Казахстані судили Бішимбаєва за вбивство дружини Салтанат Нукенової. Подія сталася в листопаді 2023 року, а судовий процес розпочався в березні 2024 року.

Сторона обвинувачення дослідила докази у справі вбивства, зокрема інформацію з мобільного телефону Бішимбаєва. Виявилося, що замість виклику лікарів, поки дружина вмирала, він звертався до ворожки.

А 13 травня колишньому міністру Казахстана оголосили вирок. Його засудили до 24 років.