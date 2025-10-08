Видео
Экс-руководитель Секретариата омбудсмена получила подозрение

Экс-руководитель Секретариата омбудсмена получила подозрение

Дата публикации 8 октября 2025 12:20
Экс-чиновницу разоблачило ГБР на убытках в 1,5 млн грн - что известно
Проведение расследования. Фото: Офис Генерального прокурора/Telegram

Бывшей руководительнице Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека объявлено подозрение в служебной халатности, которая привела к значительным убыткам государственному бюджету. По данным следствия, из-за ее действий было незаконно перечислено более 3,1 миллиона гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

Читайте также:

Подозрение бывшей чиновнице Секретариата омбудсмена

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора бывшей руководительнице Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия государственным интересам. Следствие установило, что в мае 2021 года чиновница подписала договор аренды помещения в Киеве без надлежащего экономического обоснования стоимости. Стоимость аренды оказалась завышенной вдвое от рыночной цены.

Екскерівниця Секретаріату омбудсмена отримала підозру — деталі - фото 1
Сообщение Офиса Генерального прокурора в Telegram. Фото: скриншот

"Экспертизой установлено завышение стоимости арендной платы более чем на 1,5 млн грн, в результате чего госбюджету причинен ущерб", — сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Несмотря на это, экс-руководитель в 2021-2022 годах продолжала подписывать акты приема-передачи услуг, что привело к перечислению арендодателю более 3,1 млн грн бюджетных средств. Сейчас ей вручено ходатайство об избрании меры пресечения. Досудебное расследование проводит Государственное бюро расследований.

Напомним, что в Киеве возник очередной скандал вокруг работы земельной комиссии горсовета.

Ранее мы также информировали, что столичные правоохранители разоблачили масштабную схему хищения средств, предназначенных для борьбы с амброзией.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
