Экс-чиновницу разоблачило ГБР на убытках в 1,5 млн грн - что известно

Бывшей руководительнице Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека объявлено подозрение в служебной халатности, которая привела к значительным убыткам государственному бюджету. По данным следствия, из-за ее действий было незаконно перечислено более 3,1 миллиона гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

Подозрение бывшей чиновнице Секретариата омбудсмена

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора бывшей руководительнице Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия государственным интересам. Следствие установило, что в мае 2021 года чиновница подписала договор аренды помещения в Киеве без надлежащего экономического обоснования стоимости. Стоимость аренды оказалась завышенной вдвое от рыночной цены.

"Экспертизой установлено завышение стоимости арендной платы более чем на 1,5 млн грн, в результате чего госбюджету причинен ущерб", — сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Несмотря на это, экс-руководитель в 2021-2022 годах продолжала подписывать акты приема-передачи услуг, что привело к перечислению арендодателю более 3,1 млн грн бюджетных средств. Сейчас ей вручено ходатайство об избрании меры пресечения. Досудебное расследование проводит Государственное бюро расследований.

