Ексчиновницю викрило ДБР на збитках у 1,5 млн грн – що відомо

Колишній керівниці Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини оголошено підозру у службовій недбалості, яка призвела до значних збитків державному бюджету. За даними слідства, через її дії було незаконно перераховано понад 3,1 мільйона гривень.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.

Підозра колишній посадовиці Секретаріату омбудсмена

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора колишній керівниці Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам. Слідство встановило, що у травні 2021 року посадовиця підписала договір оренди приміщення у Києві без належного економічного обґрунтування вартості. Вартість оренди виявилася завищеною удвічі від ринкової ціни.

"Експертизою встановлено завищення вартості орендної плати на понад 1,5 млн грн, внаслідок чого держбюджету заподіяно збитки", — повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Попри це, екскерівниця у 2021–2022 роках продовжувала підписувати акти приймання-передачі послуг, що призвело до перерахування орендодавцю понад 3,1 млн грн бюджетних коштів. Наразі їй вручено клопотання про обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування проводить Державне бюро розслідувань.

