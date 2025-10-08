Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Екскерівниця Секретаріату омбудсмена отримала підозру — деталі

Екскерівниця Секретаріату омбудсмена отримала підозру — деталі

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 12:20
Ексчиновницю викрило ДБР на збитках у 1,5 млн грн – що відомо
Проведення розслідування. Фото: Офіс Генерального прокурора/Telegram

Колишній керівниці Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини оголошено підозру у службовій недбалості, яка призвела до значних збитків державному бюджету. За даними слідства, через її дії було незаконно перераховано понад 3,1 мільйона гривень.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.

Реклама
Читайте також:

Підозра колишній посадовиці Секретаріату омбудсмена

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора колишній керівниці Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам. Слідство встановило, що у травні 2021 року посадовиця підписала договір оренди приміщення у Києві без належного економічного обґрунтування вартості. Вартість оренди виявилася завищеною удвічі від ринкової ціни.

Екскерівниця Секретаріату омбудсмена отримала підозру — деталі - фото 1
Допис Офісу Генерального прокурора ​​у Telegram. Фото: скриншот

"Експертизою встановлено завищення вартості орендної плати на понад 1,5 млн грн, внаслідок чого держбюджету заподіяно збитки", — повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Попри це, екскерівниця у 2021–2022 роках продовжувала підписувати акти приймання-передачі послуг, що призвело до перерахування орендодавцю понад 3,1 млн грн бюджетних коштів. Наразі їй вручено клопотання про обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування проводить Державне бюро розслідувань.

Нагадаємо, що у Києві виник черговий скандал навколо роботи земельної комісії міськради.

Раніше ми також інформували, що столичні правоохоронці викрили масштабну схему розкрадання коштів, призначених для боротьби з амброзією.

Офіс генерального прокурора підозра збитки бюджет омбудсмен
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації