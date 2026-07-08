Экс-директор департамента Минобороны поставил ВСУ бракованные минометы: объявлено подозрение

Правоохранители и задержанный бывший директор департамента Минобороны. Фото: СБУ

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Служба безопасности Украины объявила о предъявлении подозрения бывшему директору департамента Минобороны, который поставил Вооруженным Силам бракованные минометы. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Новини.LIVE.

Поставка бракованных минометов для ВСУ

Военная контрразведка СБУ при поддержке министра обороны разоблачила бывшего руководителя Департамента военно-технической политики развития вооружения и военной техники Минобороны в злоупотреблении бюджетными средствами. По данным следствия, он может быть причастен к закупке в 2023 году некачественных минометов для ВСУ на сумму 182 млн гривен.

Бракованные минометы. Фото: СБУ

Речь идет о 250 единицах 120-миллиметровых минометов, которые не соответствовали тактико-техническим характеристикам, заявленным производителем.

Состояние минометов. Фото: СБУ

Поставка некачественного вооружения негативно повлияла на обороноспособность украинской армии. В частности, использование неисправных минометов в боевых условиях представляло реальную угрозу жизни и здоровью военнослужащих артиллерийских подразделений ВСУ на передовой.

"Согласно материалам дела, фигурант, находясь в должности, заключил контракт с непроверенной иностранной компанией на производство артиллерийского вооружения для нужд Вооруженных Сил Украины. Но вместо лицензионной продукции с заявленными техническими стандартами подрядчики отгрузили на склады Минобороны Украины "неликвид", который запрещено использовать в боевых условиях", — говорится в сообщении.

Некачественные минометы. Фото: СБУ

Бракованные минометы. Фото: СБУ

В то же время средства из государственного бюджета были перечислены на счета компании-производителя. Проведенные по инициативе Службы безопасности Украины аудит и судебная инженерно-механическая экспертиза подтвердили наличие противоправных действий со стороны бывшего должностного лица.

Следователи Главного следственного управления СБУ объявили фигуранту подозрение в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшем тяжкие последствия.

Ему грозит до шести лет лишения свободы.

"Продолжается расследование с целью привлечения к ответственности всех виновных. На данный момент все бракованные образцы артиллерийского вооружения изъяты из подразделений ВСУ", — добавили в СБУ.

Как писали Новини.LIVE, СБУ разоблачила и задержала агента РФ в ведущем учебном заведении Минобороны. По данным следствия, злоумышленник пытался передать противнику сведения о современных разработках украинских беспилотных систем.

Ранее СБУ сообщила о задержании в Херсоне агента ФСБ, который помогал российским оккупантам в корректировке ударов по позициям Сил обороны. По информации следствия, подозреваемым оказался уроженец Южного Кавказа, который длительное время проживал в Украине, используя поддельные документы.