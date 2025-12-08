Видео
Главная Новости дня Экономист Фурса оценил инфляционные перспективы Украины

Экономист Фурса оценил инфляционные перспективы Украины

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 17:45
Прогнозы по инфляции в Украине - мнение Сергея Фурсы
Сергей Фурса. Фото: today.ua

Экономист и финансист Сергей Фурса прокомментировал ожидания по инфляции в Украине в 2026 году. Он также оценил текущую динамику цен.

Об этом эксперт сообщил в эфире Новини.LIVE в понедельник, 8 декабря.

Прогнозы по инфляции в Украине

Фурса напомнил, что Национальный банк прогнозирует инфляцию в диапазоне от более 8,5% до почти 11%. 

По словам Фурсы, этот прогноз оправдывается.

"Скорее всего инфляция будет меньше 10% на конец года", — отметил он.

Экономист подчеркнул, что на протяжении последних месяцев наблюдается стабильное замедление инфляции.

Фурса также добавил, что ожидания аналитиков и НБУ совпадают: в следующем году инфляция должна остаться ниже 10%.

"Где-то в пределах нашего Dragon Capital оценка где-то 6-8% на следующий год", — пояснил он.

Отдельно он напомнил о важном требовании МВФ: правительство должно до января подать в парламент законопроект о налоговых изменениях для ФЛП, а до марта — принять его. Это необходимо для получения следующего транша финансовой помощи.

НБУ Украина инфляция экономика цены
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
