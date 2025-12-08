Прогнози щодо інфляції в Україні - думка Сергія Фурси

Сергій Фурса. Фото: today.ua

Економіст і фінансист Сергій Фурса прокоментував очікування щодо інфляції в Україні у 2026 році. Він також оцінив поточну динаміку цін.

Про це експерт повідомив в ефірі Новини.LIVE у понеділок, 8 грудня.

Прогнози щодо інфляції в Україні

Фурса нагадав, що Національний банк прогнозує інфляцію в діапазоні від понад 8,5% до майже 11%.

За словами Фурси, цей прогноз справджується.

"Скоріш за все інфляція буде менша ніж 10% на кінець року", — зазначив він.

Економіст підкреслив, що впродовж останніх місяців спостерігається стабільне сповільнення інфляції.

Фурса також додав, що очікування аналітиків і НБУ збігаються: наступного року інфляція має залишитися нижчою за 10%.

"Десь в межах нашого Dragon Capital оцінка десь 6–8% на наступний рік", — пояснив він.

Окремо він нагадав про важливу вимогу МВФ: уряд має до січня подати до парламенту законопроєкт про податкові зміни для ФОПів, а до березня — ухвалити його. Це необхідно для отримання наступного траншу фінансової допомоги.

