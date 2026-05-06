Экономика в минусе: ВВП Украины упал на -1% в начале года

Прохожие на улицах Киева. Фото: Новости.LIVE

Украинская экономика официально показала отрицательные показатели на старте 2026 года. Падение ВВП в первом квартале составило 1%, поэтому без привлечения сотен тысяч новых работников ежегодно Украина не сможет выйти на необходимые темпы роста.

Об этом в эфире Вечір.LIVE эксклюзивно рассказал доктор экономических наук Андрей Длигач.

Украинская экономика ушла в минус

Первый квартал 2026 года уже стал для Украины периодом экономического спада: официальная статистика зафиксировала падение ВВП на уровне -1%. Об этом заявил доктор экономических наук Андрей Длигач, отметив, что хотя цифры еще будут уточняться, негативный тренд уже очевиден.

По его словам, страна фактически находится в состоянии упадка, поскольку нынешняя модель восстановления не генерирует нужных темпов развития. Главной проблемой, мешающей выходу из кризиса стало критическое состояние рынка труда и катастрофическое уменьшение количества людей, которые реально создают добавленную стоимость.

По подсчетам эксперта, сегодня в Украине работает лишь 10,5 миллиона человек. Из них более половины, 5,5 миллиона, так или иначе содержатся государством через работу в бюджетных учреждениях или госкомпаниях. Еще 2 миллиона приходится на частных предпринимателей (ФЛП).

Таким образом, количество людей в реальном секторе является мизерным. Длигач подчеркнул, что Украина уже потеряла по меньшей мере 2 миллиона работающих граждан.

Экономические расчеты показывают, что для стабильного будущего Украине нужен ежегодный рост на 5-6%. Это возможно лишь при условии постоянного пополнения рынка труда. Если государство пойдет по пути максимальной автоматизации и привлечения инвестиций, ежегодно нужно создавать 200-300 тысяч новых рабочих мест.

"Есть четкая модель экономическая, которая показывает, что нам нужно для того, чтобы восстановить экономику и иметь развитие. Нам нужно по крайней мере 5-6% в год роста. Для этого показателя нам нужно каждый год увеличивать примерно на 200-300 тысяч рабочих мест с учетом высокого уровня автоматизации. Без его учета, то есть без инвестиций, нам нужно чуть больше. От 400 до 500 тысяч. Это экономические модели, верифицированные, которые мы сейчас используем для формирования экономических политик", — добавил эксперт.

