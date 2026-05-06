Економіка в мінусі: ВВП України впав на -1% на початку року

Перехожі на вулицях Києва.

Українська економіка офіційно показала від'ємні показники на старті 2026 року. Падіння ВВП у першому кварталі склало 1%, тому без залучення сотень тисяч нових працівників щороку Україна не зможе вийти на необхідні темпи зростання.

Про це в ефірі Вечір.LIVE ексклюзивно розповів доктор економічних наук Андрій Длігач.

Українська економіка пішла у мінус

Перший квартал 2026 року уже став для України періодом економічного спаду: офіційна статистика зафіксувала падіння ВВП на рівні -1%. Про це заявив доктор економічних наук Андрій Длігач, зазначивши, що хоча цифри ще будуть уточнюватися, негативний тренд уже очевидний.

За його словами, країна фактично перебуває у стані занепаду, оскільки нинішня модель відновлення не генерує потрібних темпів розвитку. Головною проблемою, що заважає виходу з кризи став критичний стан ринку праці та катастрофічне зменшення кількості людей, які реально створюють додану вартість.

За підрахунками експерта, сьогодні в Україні працює лише 10,5 мільйона осіб. З них понад половина, 5,5 мільйона, так чи інакше утримуються державою через роботу в бюджетних установах або держкомпаніях. Ще 2 мільйони припадає на приватних підприємців (ФОП).

Таким чином, кількість людей у реальному секторі є мізерною. Длігач підкреслив, що Україна вже втратила щонайменше 2 мільйони працюючих громадян.

Економічні розрахунки показують, що для стабільного майбутнього Україні потрібне щорічне зростання на 5–6%. Це можливо лише за умови постійного поповнення ринку праці. Якщо держава піде шляхом максимальної автоматизації та залучення інвестицій, щороку потрібно створювати 200–300 тисяч нових робочих місць.

"Є чітка модель економічна, яка показує, що нам потрібно для того, щоб відновити економіку і мати розвиток. Нам потрібно принаймні 5-6% на рік зростання. Для цього показнику нам потрібно кожного року збільшувати приблизно на 200-300 тисяч робочих місць з урахуванням найвищого рівня автоматизації. Без його урахування, тобто без інвестицій, нам потрібно трохи більше. Від 400 до 500 тисяч. Це економічні моделі, верифіковані, які ми зараз використовуємо для формування економічних політик", — додав експерт.

