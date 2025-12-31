Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Единый билет и перерасчет за газ — что изменится с 1 января

Единый билет и перерасчет за газ — что изменится с 1 января

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 10:02
Тарифы на воду, газ и свет с 1 января — какие изменения ждут украинцев
Платежка за газ. Фото: Новини.LIVE

С 1 января для украинцев могут вырасти платежки на газ. Также есть изменения по проезду — начнет действовать единая форма билета .

Реклама
Читайте также:

Какие изменения ожидают жителей Киева, Львова и Харькова информируют Новини.LIVE.

Киев

В платежках киевлян почти ничего не изменится, кроме газа. Ведь произойдет перерасчет на основе фактического потребления газа за прошлый год.

Поездка в автобусах, трамваях, троллейбусах, фуникулерах и метро составит 8 гривен. Также можно купить транспортную карту на 50 поездок, при которой один проезд будет стоить 6,50. За саму карту надо будет отдать 96 гривен, а за пластиковую ученическую — 120 гривен.

За билет на городскую электричку надо заплатить 14,99 гривен.

Централизованное водоснабжение и водоотвод для киевлян будет стоить 30,384 грн/м³ — 16,164 грн за кубометр холодной воды и 14,220 грн за водоотвод. За кубический метр горячей воды надо будет отдать 97,89 гривен.

Тариф на электроэнергию останется без изменений — 4,32 грн за кВт/ч.

Львов

Один кубометр газа для львовян до 30 апреля 2026 года будет стоить 7,96 гривен. Тариф на электроэнергию становитиме 4,32 гривны за кВт/ч, а для владельцев двухзонных счетчиков — 2,16 гривен за кВт/ч.

Проезд при оплате "ЛеоКарт" или через приложение LeoCard будет стоить 17 гривен. Если же для оплаты использовать банковскую карточку или устройство с NFC, то придется отдать 20 гривен. Для желающих рассчитаться наличными цена составит 25 гривен.

За централизованное водоснабжение надо будет заплатить 17,29 гривен за кубометр, а за водоотвод — 8,59 гривен за кубометр.

Харьков

Хотя в Харькове обсуждали повышение цен на воду, однако тариф остается неизменным — 16,032 грн/м³ за централизованное водоснабжение и 8,484 грн/м³ за централизованное водоотведение.

Коммунальный общественный транспорт (метро, трамваи, троллейбусы, муниципальные автобусы) остается бесплатным для всех пассажиров.

За газ будут платить 7,96 грн/кубометр.

Напомним, с 1 января некоторым украинцам повысят зарплаты.

Также мы писали, кто будет получать самую маленькую пенсию в 2026 году.

Киев Харьков Львов газ проезд
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации