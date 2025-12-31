Тарифы на воду, газ и свет с 1 января — какие изменения ждут украинцев

Платежка за газ. Фото: Новини.LIVE

С 1 января для украинцев могут вырасти платежки на газ. Также есть изменения по проезду — начнет действовать единая форма билета .

Реклама

Читайте также:

Какие изменения ожидают жителей Киева, Львова и Харькова информируют Новини.LIVE.

Киев

В платежках киевлян почти ничего не изменится, кроме газа. Ведь произойдет перерасчет на основе фактического потребления газа за прошлый год.

Поездка в автобусах, трамваях, троллейбусах, фуникулерах и метро составит 8 гривен. Также можно купить транспортную карту на 50 поездок, при которой один проезд будет стоить 6,50. За саму карту надо будет отдать 96 гривен, а за пластиковую ученическую — 120 гривен.

За билет на городскую электричку надо заплатить 14,99 гривен.

Централизованное водоснабжение и водоотвод для киевлян будет стоить 30,384 грн/м³ — 16,164 грн за кубометр холодной воды и 14,220 грн за водоотвод. За кубический метр горячей воды надо будет отдать 97,89 гривен.

Тариф на электроэнергию останется без изменений — 4,32 грн за кВт/ч.

Львов

Один кубометр газа для львовян до 30 апреля 2026 года будет стоить 7,96 гривен. Тариф на электроэнергию с тановитиме 4,32 гривны за кВт/ч, а для владельцев двухзонных счетчиков — 2,16 гривен за кВт/ч.

Проезд при оплате "ЛеоКарт" или через приложение LeoCard будет стоить 17 гривен. Если же для оплаты использовать банковскую карточку или устройство с NFC, то придется отдать 20 гривен. Для желающих рассчитаться наличными цена составит 25 гривен.

За централизованное водоснабжение надо будет заплатить 17,29 гривен за кубометр, а за водоотвод — 8,59 гривен за кубометр.

Харьков

Хотя в Харькове обсуждали повышение цен на воду, однако тариф остается неизменным — 16,032 грн/м³ за централизованное водоснабжение и 8,484 грн/м³ за централизованное водоотведение.

Коммунальный общественный транспорт (метро, трамваи, троллейбусы, муниципальные автобусы) остается бесплатным для всех пассажиров.

За газ будут платить 7,96 грн/кубометр.

Напомним, с 1 января некоторым украинцам повысят зарплаты.

Также мы писали, кто будет получать самую маленькую пенсию в 2026 году.