Головна Новини дня Єдиний квиток та перерахунок за газ — що зміниться з 1 січня

Єдиний квиток та перерахунок за газ — що зміниться з 1 січня

Ua ru
Дата публікації: 31 грудня 2025 10:02
Тарифи на воду, газ та світло з 1 січня — які зміни чекають на українців
Платіжка за газ. Фото: Новини.LIVE

З 1 січня для українців можуть вирости платіжки на газ. Також є зміни щодо проїзду — почне діяти єдина форма квитка .

Які зміни очікують на жителів Києва, Львова та Харкова інформують Новини.LIVE.

Київ

У платіжках киян майже нічого не зміниться, окрім газу. Адже відбудеться перерахунок на основі фактичного споживання газу за минулий рік.

Поїздка в автобусах, трамваях, тролейбусах, фунікулерах та метро становитиме 8 гривень. Також можна купити транспортну карту на 50 поїздок, при якій один проїзд коштуватиме 6,50. За саму карту треба буде віддати 96 гривень, а за пластикову учнівську — 120 гривень.

За квиток на міську електричку треба заплатити 14,99 гривень.

Централізоване водопостачання та водовідведення для киян коштуватиме 30,384 грн/м³ — 16,164 грн за кубометр холодної води та 14,220 грн за водовідведення. За кубічний метр гарячої води треба буде віддати 97,89 гривень.

Тариф на електроенергію залишиться без змін — 4,32 грн за кВт/год. 

Львів

Один кубометр газу для львів’ян до 30 квітня 2026 року коштуватиме 7,96 гривень. Тариф на електроенергію становитиме 4,32 гривні за кВт/год, а для власників двозонних лічильників — 2,16 гривень за кВт/год. 

Проїзд при оплаті "ЛеоКарт" або через додаток LeoCard коштуватиме 17 гривень. Якщо ж для оплати використати банківську картку чи пристрій з NFC, то доведеться віддати 20 гривень. Для бажаючих розрахуватись готівкою ціна складатиме 25 гривень.

За централізоване водопостачання треба буде заплатити 17,29 гривень за кубометр, а за водовідведення — 8,59 гривень за кубометр.

Харків

Хоча в Харкові обговорювали підвищення цін на воду, проте тариф залишається незмінним — 16,032 грн/м³ за централізоване водопостачання та 8,484 грн/м³ за централізоване водовідведення.

Комунальний громадський транспорт (метро, трамваї, тролейбуси, муніципальні автобуси) залишається безкоштовним для всіх пасажирів. 

За газ платитимуть 7,96 грн/кубометр.

Нагадаємо, з 1 січня деяким українцям підвищать зарплати.

Також ми писали, хто отримуватиме найменшу пенсію у 2026 році.

Київ Харків Львів газ проїзд
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
