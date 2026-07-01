Единство и ответственность: Буданов о создании Украинского национального пантеона

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Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Приветствую принятие Верховной Радой закона о создании Украинского национального пантеона.

Это важное и давно назревшее решение. Государство, уважающее себя, должно иметь место, где достойно почитаются те, кто в разные времена творил, восстанавливал, защищал и развивал Украину.

Украинский национальный пантеон свидетельствует о нашей исторической преемственности и понимании того, что современное украинское государство не возникло на пустом месте, а стало результатом борьбы, труда, самопожертвования и служения многих поколений.

Это также важная демонстрация единства и ответственности. Единства — потому что общая память объединяет общество. Ответственности — потому что мы обязаны беречь эту память и передать её следующим поколениям.

Благодарю Президента Украины за эту инициативу. Благодарю всех, кто присоединился к разработке, поддержке и принятию этого решения.

Это важный шаг для укрепления украинской государственности.

Слава Украине!

Скриншот сообщения Буданова/Facebook

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