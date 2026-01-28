Таксисты в Украине будут работать по новым нормам — что изменится

Такси на дороге. Фото: Новини.LIVE

Рынок такси в Украине могут перезапустить. Соответствующий законопроект Министерство развития общин и территорий Украины направило на согласование Государственной регуляторной службы.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Что предлагает законопроект

Документом вводится институт сертификата водителя, которым подтверждается соответствие водителя требованиям закона. Также расширяются полномочия органов государственного надзора и контроля, распространив их на автомобильных самозанятых перевозчиков и операторов платформ, в том числе путем: проведения плановых, внеплановых и рейдовых проверок; осуществления проверок путем заказа соответствующих услуг; анализа информации, полученной из открытых источников и информационных систем.

Кроме того, вводится обязательное размещение в салоне такси уникального электронного идентификатора для доступа пассажира к информации о водителе и транспортном средстве.

Кто может быть таксистом

Водителем такси сможет быть лицо, которое:

достигшее 20 лет;

имеет водительское удостоверение категории "В", действительное в течение более чем двух лет;

прошло ежегодный медицинский осмотр и получило справку установленного образца;

не привлекался к ответственности за нарушение ПДД более чем пять раз за год, предшествующий получению сертификата водителя;

не имеет судимости за совершение уголовного преступления, не снятой или не погашенной в установленном законом порядке.

Согласно документу, для того, чтобы начать предоставлять услуги по перевозке пассажиров на такси, перевозчик должен уведомить об этом центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику по вопросам безопасности на наземном транспорте.

Личные услуги по перевозке пассажиров легковым автомобилем на заказ можно будет осуществлять на основании сертификата водителя — электронного документа в Едином комплексе информационных систем в сфере безопасности на наземном транспорте, который удостоверяет соответствие водителя такси или легкового автомобиля, на котором выполняются перевозки пассажиров на заказ.

Такой документ на сегодня стоит 3328 гривен (один прожиточный минимум для трудоспособных лиц). Действовать он будет два года.

Одна из ключевых новаций — обязательное использование платформ заказа услуг перевозки. Самозанятый перевозчик сможет принимать заказы исключительно через цифровую платформу (сайт, мобильное приложение и т.д.).

Требования к такси

Таксисты могут работать только официально, через оформленные трудовые отношения. Запрещается работа по гражданско-правовым договорам, когда водитель просто получает деньги от перевозчика без официального трудоустройства.

Обслуживание пассажиров должно осуществляться на стоянках, по дороге или через заказ на платформе или приложении.

Такси должно быть оборудовано таксометром, чтобы можно было видеть цену поездки. Пассажир должен иметь доступ к этой информации во время поездки.

Кроме того, документ вводит маркировку — постоянную или временную. Это могут быть наклейки, таблички, покраска и тому подобное. А во время поездки в салоне и под лобовым стеклом должен быть QR-код или цифровой код, чтобы пассажир мог проверить информацию о водителе и такси через государственную базу.

Штрафы за нарушения

За несоблюдение требований к маркировке такси перевозчика предлагают наказывать штрафом в размере 8500 гривен.

Если оператор платформы позволит водителям или самозанятым перевозчикам, которые не имеют права работать как таксисты, принимать заказы через платформу — предусматривается штраф в размере 17 тыс. гривен.

Таким же штрафом предлагают наказывать тех операторов, которые позволяют водителям или самозанятым перевозчикам работать через платформу без официального уведомления и регистрации.

Если оператор платформы не сделал так, чтобы платформа соответствовала техническим требованиям, установленным государством для сервисов такси — штраф 34 тыс. гривен.

Необходимость принятия закона объясняют существенными изменениями в сфере перевозок пассажиров на такси или легковыми автомобилями на заказ, связанными с развитием цифровых платформ, распространением самозанятости водителей и новых моделей предоставления транспортных услуг, которые не урегулированы действующим законодательством.

