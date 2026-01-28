Таксисти в Україні працюватимуть за новими нормами — що зміниться

Таксі на дорозі. Фото: Новини.LIVE

Ринок таксі в Україні можуть перезапустити. Відповідний законопроєкт Міністерство розвитку громад та територій України спрямувало на погодження Державної регуляторної служби.

Про це пише Судово-юридична газета.

Що пропонує законопроєкт

Документом запроваджується інститут сертифіката водія, яким підтверджується відповідність водія вимогам закону. Також розширюються повноваження органів державного нагляду і контролю, поширивши їх на автомобільних самозайнятих перевізників та операторів платформ, у тому числі шляхом: проведення планових, позапланових і рейдових перевірок; здійснення перевірок шляхом замовлення відповідних послуг; аналізу інформації, отриманої з відкритих джерел та інформаційних систем.

Крім того, запроваджується обов’язкове розміщення у салоні таксі унікального електронного ідентифікатора для доступу пасажира до інформації про водія та транспортний засіб.

Хто може бути таксистом

Водієм таксі зможе бути особа, яка:

досягла 20 років;

має посвідчення водія категорії "В", дійсне протягом більш ніж двох років;

пройшла щорічний медичний огляд та отримала довідку встановленого зразка;

не притягалася до відповідальності за порушення ПДР більш ніж п’ять разів за рік, що передує отриманню сертифіката водія;

не має судимості за вчинення кримінального правопорушення, не знятої чи не погашеної в установленому законом порядку.

Згідно з документом, для того, щоб розпочати надавати послуги з перевезення пасажирів на таксі, перевізник має повідомити про це центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті.

Особисті послуги з перевезення пасажирів легковим автомобілем на замовлення можна буде здійснювати на підставі сертифіката водія — електронного документа у Єдиному комплексі інформаційних систем у сфері безпеки на наземному транспорті, який засвідчує відповідність водія таксі або легкового автомобіля, на якому виконуються перевезення пасажирів на замовлення.

Такий документ станом на сьогодні коштує 3328 гривень (один прожитковий мінімум для працездатних осіб). Діятиме він два роки.

Одна з ключових новацій — обов’язкове використання платформ замовлення послуг перевезення. Самозайнятий перевізник зможе приймати замовлення виключно через цифрову платформу (сайт, мобільний додаток тощо).

Вимоги до таксі

Таксисти можуть працювати тільки офіційно, через оформлені трудові відносини. Забороняється робота за цивільно-правовими договорами, коли водій просто отримує гроші від перевізника без офіційного працевлаштування.

Обслуговування пасажирів має здійснюватися на стоянках, по дорозі або через замовлення на платформі чи додатку.

Таксі має бути обладнане таксометром, щоб можна було бачити ціну поїздки. Пасажир повинен мати доступ до цієї інформації під час поїздки.

Крім того, документ запроваджує маркування — постійне або тимчасове. Це можуть бути наклейки, таблички, фарбування тощо. А під час поїздки у салоні та під лобовим склом має бути QR-код або цифровий код, щоб пасажир міг перевірити інформацію про водія та таксі через державну базу.

Штрафи за порушення

За недотримання вимог до маркування таксі перевізника пропонують карати штрафом у розмірі 8500 гривень.

Якщо оператор платформи дозволить водіям або самозайнятим перевізникам, які не мають права працювати як таксисти, приймати замовлення через платформу — передбачається штраф у розмірі 17 тис. гривень.

Таким же штрафом пропонують карати тих операторів, які дозволяють водіям або самозайнятим перевізникам працювати через платформу без офіційного повідомлення та реєстрації.

Якщо оператор платформи не зробив так, щоб платформа відповідала технічним вимогам, встановленим державою для сервісів таксі — штраф 34 тис. гривень.

Необхідність прийняття закону пояснюють істотними змінами у сфері перевезень пасажирів на таксі або легковими автомобілями на замовлення, пов’язаними з розвитком цифрових платформ, поширенням самозайнятості водіїв та нових моделей надання транспортних послуг, які не врегульовані чинним законодавством.

