Главная Новости дня Джуд Лоу в роли Путина — появился первый кадр "Волшебника Кремля"

Джуд Лоу в роли Путина — появился первый кадр "Волшебника Кремля"

Ua en ru
Дата публикации 27 августа 2025 22:02
Волшебник Кремля - появился первый кадр фильма
Джуд Лоу в роли Путина. Фото: Variety

В сети появился свежий снимок со съемочной площадки фильма "Волшебник Кремля". Роль российского диктатора Владимира Путина исполняет британский актер Джуд Лоу.

Об этом сообщает издание Variety.

Читайте также:

Появился первый кадр фильма "Волшебник Кремля"

Все съемки картины проходили в Латвии, где затраты на производство оказались ниже, чем в большинстве других государств.

Режиссер проекта Оливье Ассайас отметил, что Джуд Лоу внешне не особо похож на российского лидера, однако перед актером стоит задача максимально достоверно воплотить образ Путина на экране.

Кроме Лоу, в фильме также участвует Пол Дано, которому досталась роль вымышленного политтехнолога Вадима Баранова, созданного по мотивам реального российского политического деятеля.

Мировая премьера ленты запланирована на Венецианском кинофестивале. Первые фотографии со съемок уже появлялись в интернете в этом году.

Предполагается, что Джуд Лоу воплотит Путина в период начала его управленческой деятельности. Режиссером картины выступает француз Оливье Ассайас, а основой сценария послужила книга Джулиано да Эмполи. По информации журналистов, сюжет политического триллера разворачивается в начале 90-х годов.

Напомним, ранее мы писали о психологическом триллере "Женщина в окне", который действительно стоит посмотреть.

Также Netflix показал трейлер 3-го сезона японского сериала "Алиса в пограничье", где события будут вращаться вокруг карты Джокера.

владимир путин кино Латвия Кремль Россия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
