Чарівник Кремля - з'явився перший кадр фільму

Джуд Лоу у ролі Путіна. Фото: Variety

У мережі з'явився свіжий знімок зі знімального майданчика фільму "Чарівник Кремля". Роль російського диктатора Володимира Путіна виконує британський актор Джуд Лоу.

Про це повідомляє видання Variety.

Всі зйомки картини проходили в Латвії, де витрати на виробництво виявилися нижчими, ніж у більшості інших держав.

Режисер проєкту Олів'є Ассайас зазначив, що Джуд Лоу зовні не особливо схожий на російського лідера, проте перед актором стоїть завдання максимально правдиво втілити образ Путіна на екрані.

Крім Лоу, у фільмі також бере участь Пол Дано, якому дісталася роль вигаданого політтехнолога Вадима Баранова, створеного за мотивами реального російського політичного діяча.

Світову прем'єру стрічки заплановано на Венеціанському кінофестивалі. Перші фотографії зі зйомок вже з'являлися в інтернеті цього року.

Передбачається, що Джуд Лоу втілить Путіна в період початку його управлінської діяльності. Режисером картини виступає француз Олів'є Ассайас, а основою сценарію послужила книга Джуліано да Емполі. За інформацією журналістів, сюжет політичного трилера розгортається на початку 90-х років.

