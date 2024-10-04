Выборы в США – что будет с Украиной, если Трамп станет президентом

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото: АРА

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что если кандидат в президенты США Дональд Трамп в ноябре выиграет выборы, он не допустит поражения Украины. По его словам, республиканец понимает, к каким последствиям это может привести.

Об этом Борис Джонсон сказал в интервью The Telegraph.

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Джонсон считает, что Украине не стоит бояться возможного президентства Трампа, ведь его абсолютная непредсказуемость — его главная черта, которая помогает в политических делах. Она "помогла бы убедить Путина не идти на риск войны с суверенной страной".

"Очень важно, чтобы мы понимали, что борьба Украины абсолютно экзистенциальна для свободы и демократии в Европе, и если Украина терпит поражение, это будет абсолютной катастрофой. И Трамп это понимает", — подчеркнул бывший премьер.

По его словам, Трамп не захочет войти в историю как человек, начавший свой второй президентский срок не с того, чтобы сделать Америку большой, а с того, чтобы снова сделать большим Советский Союз.

Напомним, Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке заявил, что в случае его поражения на выборах война России против Украины перерастет в Третью мировую войну. Он считает, что его соперница Камала Харрис не сможет добиться мира.

Кроме того, ранее Трамп заявил, что США должны выйти из войны в Украине, потому что уже "застряли в этом конфликте".