Когда закончится война в Украине - мнение Джемилева - новости

Лидер крымских татар Мустафа Джемилев

Война в Украине будет продолжаться до освобождения всех оккупированных территорий, а ни один украинский лидер и даже цивилизованный мир не признают оккупацию, в частности, полуострова Крым.

Об этом Новини.LIVE сказал лидер крымских татар Мустафа Джемилев.

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Отвечая на вопрос, возможно ли признание оккупированного Крыма российским, даже если на этом будут настаивать США в обмен на мир, Джемилев ответил, что это будет нарушение Конституции и любой президент, который это признает — будет предателем Родины.

При этом политик допускает возможность, при которой Украина будет готова несколько лет не применять силу для возвращения оккупированных территорий. В частности, об этом шла речь на переговорах в Стамбуле после вторжения РФ в 2022 году.

"Я тогда был возмущен и говорил Ермаку, что это за формулировка такая, чтобы в течение 15 лет не применять силу? А он мне говорит: "Успокойтесь, Путин и этого не примет". Действительно так и произошло. Буквально на следующий день Путин устами своего говоруна Пескова сказал, что никаких переговоров по Крыму быть не может, потому что, мол, согласно Конституции РФ, это территория РФ. Поэтому мы даже оказались в выгодном положении", — уточнил Джемилев.

Политик также рассказал о своем разговоре с Президентом Зеленским.

"Отдельно разговаривал с Зеленским и спросил: "В последнее время у вас изменилась риторика. Потому что сначала вы говорили, что война не прекратится до освобождения территорий, а сейчас говорите значительно дипломатичнее". А он отвечает: "Вы же видите ситуацию? Но то, что война будет продолжаться так долго, пока мы не освободим территории - это однозначно". Поэтому я спокоен", — подытожил Джемилев.

Напомним, по убеждению лидера крымских татар Мустафы Джемилева, у него вызывают тревогу заявления американской администрации Дональда Трампа относительно вероятности территориальных уступок Украины.