Коли закінчиться війна в Україні - думка Джемілєва - новини

Джемілєв розповів про невідому розмову із Зеленським
Війна в Україні буде продовжуватися до звільнення всіх окупованих територій, а жоден український лідер і навіть цивілізований світ не визнають окупацію, зокрема, півострова Крим.
Про це Новини.LIVE сказав лідер кримських татар Мустафа Джемілєв.
Відповідаючи на питання, чи можливе визнання окупованого Криму російським, навіть якщо на цьому будуть наполягати США в обмін на мир, Джемілєв відповів, що це буде порушення Конституції і будь-який президент, який це визнає — буде зрадником Батьківщини.
При цьому політик допускає можливість, при якій Україна буде готовою кілька років не застосовувати силу для повернення окупованих територій. Зокрема, про це йшлося на перемовинах у Стамбулі після вторгнення РФ у 2022 році.
"Я тоді був обурений і казав Єрмаку, що це за формулювання таке, щоби протягом 15 років не застосовувати силу? А він мені каже: "Заспокойтесь, Путін і цього не прийме". Дійсно так і сталося. Буквально наступного дня Путіна вустами свого говоруна Пєскова сказав, що жодних перемовин щодо Криму бути не може, бо мовляв, згідно Конституції РФ, це територія РФ. Тому ми навіть опинилися у вигідному становищі", — уточнив Джемілєв.
Політик також розповів про свою розмову із Президентом Зеленським.
"Окремо розмовляв із Зеленським і запитав: "Останнім часом у вас змінилася риторика. Бо спершу ви говорили, що війна не припиниться до звільнення територій, а зараз говорите значно дипломатичніше". А він відповідає: "Ви ж бачите ситуацію? Але те, що війна буде продовжуватися так довго, поки ми не звільнимо території - це однозначно". Тому я спокійний", — підсумував Джемілєв.
Нагадаємо, на переконання лідера кримських татар Мустафи Джемілєва, у нього викликають тривогу заяви американської адміністрації Дональда Трампа щодо ймовірності територіальних поступок України.
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