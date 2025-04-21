Коли закінчиться війна в Україні - думка Джемілєва - новини

Лідер кримських татар Мустафа Джемілєв

Війна в Україні буде продовжуватися до звільнення всіх окупованих територій, а жоден український лідер і навіть цивілізований світ не визнають окупацію, зокрема, півострова Крим.

Про це Новини.LIVE сказав лідер кримських татар Мустафа Джемілєв.

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Відповідаючи на питання, чи можливе визнання окупованого Криму російським, навіть якщо на цьому будуть наполягати США в обмін на мир, Джемілєв відповів, що це буде порушення Конституції і будь-який президент, який це визнає — буде зрадником Батьківщини.

При цьому політик допускає можливість, при якій Україна буде готовою кілька років не застосовувати силу для повернення окупованих територій. Зокрема, про це йшлося на перемовинах у Стамбулі після вторгнення РФ у 2022 році.

"Я тоді був обурений і казав Єрмаку, що це за формулювання таке, щоби протягом 15 років не застосовувати силу? А він мені каже: "Заспокойтесь, Путін і цього не прийме". Дійсно так і сталося. Буквально наступного дня Путіна вустами свого говоруна Пєскова сказав, що жодних перемовин щодо Криму бути не може, бо мовляв, згідно Конституції РФ, це територія РФ. Тому ми навіть опинилися у вигідному становищі", — уточнив Джемілєв.

Політик також розповів про свою розмову із Президентом Зеленським.

"Окремо розмовляв із Зеленським і запитав: "Останнім часом у вас змінилася риторика. Бо спершу ви говорили, що війна не припиниться до звільнення територій, а зараз говорите значно дипломатичніше". А він відповідає: "Ви ж бачите ситуацію? Але те, що війна буде продовжуватися так довго, поки ми не звільнимо території - це однозначно". Тому я спокійний", — підсумував Джемілєв.

Нагадаємо, на переконання лідера кримських татар Мустафи Джемілєва, у нього викликають тривогу заяви американської адміністрації Дональда Трампа щодо ймовірності територіальних поступок України.