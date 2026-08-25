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Главная Новости дня Двуязычный и с QR-кодами: что вошло в Словарь устойчивости

Двуязычный и с QR-кодами: что вошло в Словарь устойчивости

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2026 18:39
Глобальный словарь стойкости: какой имеет вид и что внутри
Глобальный словарь устойчивости. Фото: kulakowskiy

В ходе шестого саммита первых леди и джентльменов первая леди Украины Елена Зеленская представила "Глобальный словарь устойчивости". Уникальное издание объединило опыт 38 государств, каждое из которых предложило собственное концептуальное понятие преодоления кризисов. От Украины в словарь вошло слово "софийность", которое олицетворяет осмысление реальности и сочетание силы с мудростью.

Об особенностях книги в эфире День.LIVE рассказал ведущий Павел Ковальчук.

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Какое видение устойчивости представили Украина и другие государства

Украину в словаре представили понятием "софийность", что означает придание глубокого смысла действиям, осмысление реальности и сочетание силы с мудростью.

"Устойчивость рождается из способности выдержать удар, умения мудро прочитать реальность, сохранить целостность и преобразовать смысл в действие. Она сочетает в себе волю к жизни, силу к борьбе и мудрость к обучению на уровне человека, сообщества и института", — зачитал описание термина ведущий в эфире День.LIVE.

Свои концепции предложили и другие государства-участники проекта. В частности, Швеция выбрала формулу "totalförsvar", которая трактует устойчивость как призыв к действию и отражает систему, в которой защита страны является общей обязанностью общества и вооруженных сил.

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Интерактивность и двуязычность издания

Книга является двуязычной: одна часть напечатана на украинском языке, а на обороте все страницы и определения дублированы на английском. На каждой странице размещен специальный QR-код, ведущий на цифровую платформу проекта.

Перейдя по ссылке через QR-код, читатели могут подробно ознакомиться со значением каждого термина, практикой его применения во время кризиса и уроками для международного сообщества.

"Есть значение этого слова, как оно работает в условиях кризиса, откуда оно происходит — это также не менее интересно, понятие вытекает из тысячелетнего украинского культурного опыта. Урок для других стран и границы понятия", — отметил ведущий.

Новини.LIVE сообщали, что Елена Зеленская заявила, что Украина составила "Глобальный словарь устойчивости" из 38 понятий и практик разных стран. В него вошло и украинское понятие "софийность", сочетающее волю к жизни, силу к борьбе и мудрость к обучению. Над словарем работали более 45 экспертов, а его целью является создание общего языка для преодоления кризисов.

Новини.LIVE также писали, что Елена Зеленская рассказала, что переживать сложные времена ей помогают друзья, коллеги и истории людей, которые продолжают действовать, несмотря на войну. Она подчеркнула, что не отделяет себя от украинцев, называя их своей семьёй и силой. Особенно её вдохновляют люди, которые делятся собственным опытом и не опускают руки даже в самые тяжёлые времена.

 

наука Елена Зеленская Украина книга сотрудничество Саммит первых леди и джентльменов
Волченская Диана - редактор
Автор:
Волченская Диана

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