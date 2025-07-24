Двое прокуроров получили подозрения - что известно

Руслан Кравченко. Фото: Telegram Руслана Кравченко

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что сегодня сообщено о подозрении двум прокурорам — одному действующему и одному бывшему. По его словам, речь идет о заместителе руководителя одной из окружных прокуратур Черниговщины и экс-первом заместителе руководителя прокуратуры Черкасской области.

Об этом Кравченко написал в Telegram в четверг, 24 июля.

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Двое прокуроров получили подозрения

Первому из подозреваемых инкриминируют организацию похищения особо важных документов, подделку официальных бумаг и пособничество в фальсификации доказательств.

По словам генпрокурора Руслана Кравченко, прокурор пытался скрыть незаконную передачу 8 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий в пользу одной из агрокомпаний. Для этого он организовал похищение 14 коробок с документами, которые были ключевыми для экспертизы, а вместо них в экспертное учреждение прислал коробку, наполненную газетами. Чтобы замаскировать подмену, чиновник подделал сопроводительные документы.

Другому фигуранту дела инкриминируют злоупотребление служебным влиянием и разглашение информации из материалов досудебного расследования. Как сообщил генеральный прокурор, в 2021 году чиновник, действуя за вознаграждение, вмешивался в ход следствия в пользу своего знакомого. В частности, он требовал от следователей открыть уголовное производство, инициировал проведение допросов, а полученные сведения передавал посторонним лицам.

Кравченко отметил, что ходатайство о мерах пресечения для обоих подозреваемых уже в суде. Он пообещал, что в этих делах не будет никаких индульгенций "для тех, кто должен был бы защищать закон, а сам его пренебрег".

"Честность — основа доверия. А доверие не строится на замалчивании. Мне, как генеральному прокурору, неприятно писать о преступлениях внутри органов прокуратуры. Но еще хуже — молчать или закрывать глаза. Я обещал никого не покрывать", — пишет глава ОГП.

Напомним, что Руслан Кравченко рассказал, что ожидает результатов экспертиз по делу о подтоплении тоннелей метро Киева. По его словам, подозрения получили большинство фигурантов.

Ранее Руслан Кравченко также заявлял, что чиновники КГГА якобы знали о разрушении метро, но скрывали это.