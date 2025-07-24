Двоє прокурорів отримали підозри - що відомо

Двоє прокурорів отримали підозри — Кравченко розкрив деталі
Генеральний прокурор України Руслан Кравченко заявив, що сьогодні повідомлено про підозру двом прокурорам — одному чинному та одному колишньому. За його словами, йдеться про заступника керівника однієї з окружних прокуратур Чернігівщини та експершого заступника керівника прокуратури Черкаської області.
Про це Кравченко написав у Telegram у четвер, 24 липня.
Двоє прокурорів отримали підозри
Першому з підозрюваних інкримінують організацію викрадення особливо важливих документів, підроблення офіційних паперів та пособництво у фальсифікації доказів.
За словами генпрокурора Руслана Кравченка, прокурор намагався приховати незаконну передачу 8 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь на користь однієї з агрокомпаній. Для цього він організував викрадення 14 коробок з документами, які були ключовими для експертизи, а замість них до експертної установи надіслав коробку, наповнену газетами. Щоб замаскувати підміну, чиновник підробив супровідні документи.
Іншому фігуранту справи інкримінують зловживання службовим впливом та розголошення інформації з матеріалів досудового розслідування. Як повідомив генеральний прокурор, у 2021 році посадовець, діючи за винагороду, втручався у хід слідства на користь свого знайомого. Зокрема, він вимагав від слідчих відкрити кримінальне провадження, ініціював проведення допитів, а отримані відомості передавав стороннім особам.
Кравченко наголосив, що клопотання про запобіжні заходи для обох підозрюваних вже в суді. Він пообіцяв, що в цих справ не буде жодних індульгенцій "для тих, хто мав би захищати закон, а сам його зневажив".
"Чесність — основа довіри. А довіра не будується на замовчуванні. Мені, як генеральному прокурору, неприємно писати про злочини всередині органів прокуратури. Але ще гірше — мовчати або закривати очі. Я обіцяв нікого не покривати", — пише очільник ОГП.
Нагадаємо, що Руслан Кравченко розповів, що очікує результатів експертиз у справі про підтоплення тунелів метро Києва. За його словами, підозри отримали більшість фігурантів.
Раніше Руслан Кравченко також заявляв, що посадовці КМДА нібито знали про руйнування метро, але приховували це.
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