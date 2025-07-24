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Двоє прокурорів отримали підозри — Кравченко розкрив деталі

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 15:53
Двоє прокурорів отримали підозри - що відомо
Руслан Кравченко. Фото: Telegram Руслана Кравченка

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко заявив, що сьогодні повідомлено про підозру двом прокурорам — одному чинному та одному колишньому. За його словами, йдеться про заступника керівника однієї з окружних прокуратур Чернігівщини та експершого заступника керівника прокуратури Черкаської області.

Про це Кравченко написав у Telegram у четвер, 24 липня.

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Пост Кравченка. Фото: скриншот

Двоє прокурорів отримали підозри

Першому з підозрюваних інкримінують організацію викрадення особливо важливих документів, підроблення офіційних паперів та пособництво у фальсифікації доказів.

За словами генпрокурора Руслана Кравченка, прокурор намагався приховати незаконну передачу 8 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь на користь однієї з агрокомпаній. Для цього він організував викрадення 14 коробок з документами, які були ключовими для експертизи, а замість них до експертної установи надіслав коробку, наповнену газетами. Щоб замаскувати підміну, чиновник підробив супровідні документи.

Іншому фігуранту справи інкримінують зловживання службовим впливом та розголошення інформації з матеріалів досудового розслідування. Як повідомив генеральний прокурор, у 2021 році посадовець, діючи за винагороду, втручався у хід слідства на користь свого знайомого. Зокрема, він вимагав від слідчих відкрити кримінальне провадження, ініціював проведення допитів, а отримані відомості передавав стороннім особам.

Кравченко наголосив, що клопотання про запобіжні заходи для обох підозрюваних вже в суді. Він пообіцяв, що в цих справ не буде жодних індульгенцій "для тих, хто мав би захищати закон, а сам його зневажив". 

"Чесність — основа довіри. А довіра не будується на замовчуванні. Мені, як генеральному прокурору, неприємно писати про злочини всередині органів прокуратури. Але ще гірше — мовчати або закривати очі. Я обіцяв нікого не покривати", — пише очільник ОГП.

Нагадаємо, що Руслан Кравченко розповів, що очікує результатів експертиз у справі про підтоплення тунелів метро Києва. За його словами, підозри отримали більшість фігурантів.

Раніше Руслан Кравченко також заявляв, що посадовці КМДА нібито знали про руйнування метро, але приховували це.

Офіс генерального прокурора прокуратура розслідування підозра Руслан Кравченко
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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