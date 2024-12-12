Как суд наказал молодых людей, совершивших нападение на военнослужащего

Заседание суда. Фото иллюстративное: dduvs.edu.ua

В Ивано-Франковске двое мужчин совершили нападение на военнослужащего. За совершенное нарушителей привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который 28 ноября вынес Ивано-Франковский городской суд Ивано-Франковской области.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, 11 сентября житель Ивано-Франковска позвонил в полицию и сообщил, что стал свидетелем избиения военного. В качестве доказательства мужчина предоставил правоохранителям видео с инцидентом.

Полицейские разыскали и задержали нападавших. Ими оказались 17-летний, 21-летний и 26-летний молодые люди, старший из которых уже имел судимость. Как установили правоохранители, инцидент произошел, когда парни отдыхали в центре города, употребляя алкогольные напитки. К компании молодых людей подошел 40-летний военнослужащий и попросил у них деньги на собственные нужды, однако те вместо помощи нанесли ему побои. Медики диагностировали у бойца ушибы головы и тела.

Через два дня после инцидента, 13 сентября, всем нападавшим сообщили о подозрении в хулиганстве (части вторая и третья статьи 296 Уголовного кодекса Украины). Тогда же двум совершеннолетним нарушителям избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Решение суда

Обвиняемые признали свою вину, заключили с прокурором соглашение о признании виновности и раскаялись. Их приговорили к двум и полутора годам лишения свободы, однако суд заменил это наказание годом испытательного срока.

На данный момент приговор еще не вступил в законную силу. В течение 30 дней со дня его провозглашения судебное решение можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Киевской области женщина во время ссоры так сильно ударила своего мужа, что он скончался на месте. За убийство фигурантку приговорили к девяти годам лишения свободы.

Также мы сообщали, что во Львовской области водитель наехал на косулю. За это суд обязал его уплатить штраф.