Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Двоє чоловіків побили військовослужбовця — як їх покарав суд arrow

Двоє чоловіків побили військовослужбовця — як їх покарав суд

12 грудня 2024 01:32
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Як суд покарав молодиків, які скоїли напад на військовослужбовця
Засідання суду. Фото ілюстративне: dduvs.edu.ua
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

В Івано-Франківську двоє чоловіків скоїли напад на військовослужбовця. За вчинене порушників притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який 28 листопада ухвалив Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, 11 вересня житель Івано-Франківська зателефонував до поліції та повідомив, що став свідком побиття військового. В якості доказу чоловік надав правоохоронцем відео з інцедентом.

Поліцейські розшукали та затримали нападників. Ними виявилися 17-річний, 21-річний і 26-річний молодики, найстарший із яких уже мав судимість. Як встановили правоохоронці, інцидент стався, коли хлопці відпочивали в середмісті, вживаючи алкогольні напої. До компанії молодиків підійшов 40-річний військовослужбовець і попросив у них гроші на власні потреби, однак ті замість допомоги завдали йому побоїв. Медики діагностували в бійця забої голови та тіла.

За два дні після інциденту, 13 вересня, усім нападникам повідомили про підозру в хуліганстві (частини друга та третя статті 296 Кримінального кодексу України). Тоді ж двом повнолітнім порушникам обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Рішення суду

Обвинувачені визнали свою провину, уклали із прокурором угоду про визнання винуватості та розкаялися. Їх засудили до двох та півтора років позабвлення волі, однак суд замінив це покарання роком іспитового строку.

Наразі вирок ще не набув законної сили. Упродовж 30 днів від дня його проголошення судове рішення можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Київській області жінка під час сварки так сильно вдарила свого чоловіка, що він помер на місці. За вбивство фігурантку засудили до дев'ятьох років позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що у Львівській області керманич наїхав на косулю. За це суд зобов'язав його сплатити штраф.

суд Івано-Франківськ побиття військовослужбовці судові рішення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:10 Пенсія за подвійний стаж — у списку сім категорій

06:01 Обмін валюти — в Ощадбанку пояснили певні нюанси

05:45 На скільки можуть підвищити оклад військовому

05:25 У Молдові запровадять надзвичайний стан — в чому причина

05:21 Рецепт з кулінарної книги Гаррі Поттера — млинці від місіс Уізлі

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

05:05 Вітер збиватиме з ніг — прогноз погоди в Україні на сьогодні

04:46 Скільки Україна витратить ВВП на оборону — Генсек НАТО відповів

04:30 Реформа МСЕК — який законопроєкт можуть ухвалити найближчим часом

04:20 Французські ракети SCALP для ЗСУ — чи можна ними бити по РФ

03:40 Окупанти вдарили по Харкову — які наслідки атаки

06:10 Пенсія за подвійний стаж — у списку сім категорій

06:01 Обмін валюти — в Ощадбанку пояснили певні нюанси

05:45 На скільки можуть підвищити оклад військовому

05:25 У Молдові запровадять надзвичайний стан — в чому причина

05:21 Рецепт з кулінарної книги Гаррі Поттера — млинці від місіс Уізлі

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

05:05 Вітер збиватиме з ніг — прогноз погоди в Україні на сьогодні

04:46 Скільки Україна витратить ВВП на оборону — Генсек НАТО відповів

04:30 Реформа МСЕК — який законопроєкт можуть ухвалити найближчим часом

04:20 Французські ракети SCALP для ЗСУ — чи можна ними бити по РФ

03:40 Окупанти вдарили по Харкову — які наслідки атаки

Ексклюзив

18:43 Виклик для кожного — війна очима одеського військового

Ексклюзив

13:23 З вулиці на ВЛК — як відстояти право на відстрочку

06:40 В Україні нові ціни на чормет — скільки коштує брухт у грудні

Ексклюзив

06:37 Відстрочка від мобілізації — хто та як може отримати сьогодні

11 грудня 2024
Ексклюзив

19:34 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

15:27 Середня зарплата в Україні 530 доларів — чи вистачає одеситам

11:30 Ціни на пшеницю — скільки коштують зернові в Україні

06:40 Ціни знову зростають — скільки коштує 1 г золота у грудні

10 грудня 2024

06:40 Як заробити на брухті в Україні — ціни за 1 кг латуні у грудні

5 грудня 2024

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

Text

23:07 У Тбілісі продовжуються протести — що відомо на цю мить

Text

22:24 Нагорняк оцінив вірогідність довготривалих відключень світла

Text

19:55 Ліміти на банківські перекази — Южаніна назвала, хто під прицілом

Text

19:36 Южаніна назвала кількість підозрілих банківських операцій

Text

18:03 Гетьманців пояснив, чи вплинуть нові податки на зарплату вчителів

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

Text

17:50 У Дуди заговорили про війну, Макрон відповів — ефір Вечір.LIVE

Text

17:43 Дунда відповів, чи будуть на інавгурації в США українські нардепи

Text

16:41 Попенко пояснив, скільки кияни можуть сидіти без світла взимку

Text

13:04 Заява Єрмака про переговори та енергосистема — ефір День.LIVE

Text

12:39 Зниження мобілізаційного віку — Фріз прокоментувала

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК