Як суд покарав молодиків, які скоїли напад на військовослужбовця

Засідання суду. Фото ілюстративне: dduvs.edu.ua

В Івано-Франківську двоє чоловіків скоїли напад на військовослужбовця. За вчинене порушників притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який 28 листопада ухвалив Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, 11 вересня житель Івано-Франківська зателефонував до поліції та повідомив, що став свідком побиття військового. В якості доказу чоловік надав правоохоронцем відео з інцедентом.

Поліцейські розшукали та затримали нападників. Ними виявилися 17-річний, 21-річний і 26-річний молодики, найстарший із яких уже мав судимість. Як встановили правоохоронці, інцидент стався, коли хлопці відпочивали в середмісті, вживаючи алкогольні напої. До компанії молодиків підійшов 40-річний військовослужбовець і попросив у них гроші на власні потреби, однак ті замість допомоги завдали йому побоїв. Медики діагностували в бійця забої голови та тіла.

За два дні після інциденту, 13 вересня, усім нападникам повідомили про підозру в хуліганстві (частини друга та третя статті 296 Кримінального кодексу України). Тоді ж двом повнолітнім порушникам обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Рішення суду

Обвинувачені визнали свою провину, уклали із прокурором угоду про визнання винуватості та розкаялися. Їх засудили до двох та півтора років позабвлення волі, однак суд замінив це покарання роком іспитового строку.

Наразі вирок ще не набув законної сили. Упродовж 30 днів від дня його проголошення судове рішення можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Київській області жінка під час сварки так сильно вдарила свого чоловіка, що він помер на місці. За вбивство фігурантку засудили до дев'ятьох років позбавлення волі.

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