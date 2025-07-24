Жители Закарпатья переправляли мужчин за границу — как их наказал суд

Двое мужчин перевозили группу уклонистов — как их наказал суд
Двое жителей Закарпатья пытались незаконно переправить за границу группу мужчин. Нарушителей привлекли к уголовной ответственности, но в тюрьме они сидеть не будут.
Об этом говорится в приговоре, который Иршавский районный суд Закарпатской области вынес 15 июля.
Детали дела
Согласно судебным материалам, в прошлом году в апреле фигуранты вместе с сообщником согласились довезти семерых военнообязанных мужчин из города Иршава в поселок в Тячевском районе, чтобы в дальнейшем переправить беглецов за границу вне пунктов пропуска. Вместе с уклонистами фигуранты в обход блокпостов доехали до Бурштына — там военнообязанные пересели на машину сообщника переправщиков. Дело этого мужчины рассматривают в отдельном производстве.
Решение суда
Обвиняемые заключили с прокурором соглашение о признании виновности. За незаконную переправку мужчин через границу их приговорили к пяти годам заключения, но заменили реальный срок наказания годом условного.
Решение суда в течение 30 дней со дня провозглашения можно обжаловать, подав апелляцию.
Напомним, в Харькове судили мужчину, который сотрудничал с РФ. По заказу врага он совершал диверсии и подрывы.
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