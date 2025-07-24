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Головна Новини дня Двоє чоловіків перевозили групу ухилянтів — як їх покарав суд

Двоє чоловіків перевозили групу ухилянтів — як їх покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 03:32
Жителі Закарпаття переправляли  чоловіків за кордон — як їх покарав суд
Прикордонник дивиться в бінокль. Фото ілюстративне: ДПСУ

Двоє жителів Закарпаття намагалися незаконно переправити за кордон групу чоловіків. Порушників притягнули до кримінальної відповідальності, але у в'язниці вони не сидітимуть.

Про це йдеться у вироку, який Іршавський районний суд Закарпатської області ухвалив 15 липня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, тогоріч у квітні фігуранти разом зі спільником погодилися довезти сімох військовозобов'язаних чоловіків з міста Іршава до селища в Тячівському районі, аби в подальшому переправити втікачів за кордон поза пунктами пропуску. Разом із ухилянтами фігуранти в обхід блокпостів доїхали до Бурштина — там військовозобов'язані пересіли на автівку спільника переправників. Справу цього чоловіка розглядають в окремому провадженні.

Рішення суду

Обвинувачені уклали із прокурором угоду про визнання винуватості. За незаконне переправлення чоловіків через кордон їх засудили до п'яти років ув'язнення, але замінили реальний термін покарання роком умовного.

Рішення суду впродовж 30 днів від дня проголошення можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Харкові судили чоловіка, який співпрацював із РФ. На замовлення ворога він скоював диверсії та підриви.

Також ми повідомляли, що в Одесі військовослужбовець викрав велосипед і віскі. Його засудили до позбавлення волі та оштрафували.

кордон Закарпаття мобілізація війна в Україні ухилянти виїзд за кордон
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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