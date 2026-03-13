Дуэйн Джонсон обратился к командиру полка "Скала" - что сказал

Актер Дуэйн Джонсон. Фото: instagram.com/therock/

Актер Голливуда и в прошлом чемпион WWE Дуэйн "Скала" Джонсон записал видеообращение для командира 425-го отдельного штурмового полка с одноименным названием. В своем видео выразил слова поддержки Юрию Гаркавому.

Как сообщает Новини.LIVE, соответствующий ролик был опубликован на Instagram-странице полка.

Читайте также:

Что сказал Джонсон в поддержку командира "Скалы"

В видеообращении актер обратился к командиру 425-го штурмового полка Юрию Гаркавому и сказал, что гордится тем, что имеет столь отважного поклонника.

"От одной "Скалы" к другой. Брат, я посылаю тебе любовь из "железного рая". Я только что закончил свою тренировку и подумал, что будет уместно отправить тебе это сообщение, потому что слышал, что ты мой фанат. Это честь для меня", — отметил Дуэйн Джонсон.

Также бывший чемпион WWE пожелал украинскому командиру оставаться сильным лидером и продолжать уверенно бороться.

"Знаю, что ты командуешь солдатами. Посылаю тебе силу и поддержку. Посылаю тебе ману, которая идет отсюда (от сердца — Ред). Мне жаль, что это выпало на твою долю, но ты родился для этого. Ты родился, чтобы вести за собой, потому что твое имя — Скала", — отметил актер.

Кроме того, "Скала" выразил благодарность Юрию и надежду, что однажды им удастся потренироваться вместе.

"Я ценю тебя и передай всем ребятам мои наилучшие пожелания. Будь сильным и, как говорит мой хороший друг, сражайся ожесточенно", — резюмировал Дуэйн Джонсон "Скала".

Напомним, недавно чемпион мира по боксу в супертяжелом весеАлександр Усик рассказал о своем разговоре со "Скалой" о жизни в Украине во время войны.

Также мы писали, что звезда Голливуда Бен Стилер выразил слова уважения к скелетонисту Владиславу Гераскевичу, которого дисквалифицировали на Олимпийских играх-2026 из-за шлема с погибшими украинскими спортсменами в результате войны.