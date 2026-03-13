Двейн Джонсон звернувся до командира полку "Скеля" - що сказав

Актор Двейн Джонсон. Фото: instagram.com/therock/

Голлівудський актор і в минулому рестлер WWE Двейн Джонсон, більш відомий як "Скеля", прямо зі спортзалу записав відеозвернення для командира 425-го окремого штурмового полку з однойменною назвою. Він висловив слова захоплення та підтримку Юрію Гаркавому.

Як повідомляє Новини.LIVE, відповідний ролик був опублікований на Instagram-сторінці полку.

Що сказав Джонсон на підтримку командира "Скелі"

У відеозверненні актор звернувся до командира 425-го штурмового полку Юрія Гаркавого та сказав, що пишається тим, що має настільки відважного шанувальника.

"Від однієї "Скелі" до іншої. Брате, я надсилаю тобі любов із "залізного раю". Я щойно закінчив своє тренування і подумав, що буде доречно надіслати тобі це повідомлення, бо чув, що ти мій фанат. Це честь для мене", — зазначив Двейн Джонсон.

Також колишній чемпіон WWE побажав українському командиру залишатися сильним лідером і продовжувати впевнено боротися.

"Знаю, що ти командуєш солдатами. Надсилаю тобі силу та підтримку. Посилаю тобі ману, яка йде звідси (від серця — Ред). Мені шкода, що це випало на твою долю, але ти народився для цього. Ти народився, щоб вести за собою, бо твоє ім'я - Скеля", — зазначив актор.

Крім того, "Скеля" висловив подяку Юрію та сподівання, що одного дня їм вдасться потренуватися разом.

"Я ціную тебе і передай всім хлопцям мої найкращі побажання. Будь сильним і, як каже мій хороший друг, бийся запекло", — резюмував Двейн Джонсон "Скеля".

Нагадаємо, нещодавно чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик розповів про свою розмову зі "Скелею" щодо життя в Україні під час війни.

Також ми писали, що зірка Голіввуду Бен Стілер висловив слова поваги до скелетоніста Владислава Гераскевича, якого дискваліфікували на Олімпійських іграх-2026 через шолом із загиблими українськими спортсменами внаслідок війни.