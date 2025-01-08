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Дубинского будут судить за переправку лиц через границу

8 января 2025 15:36
Карина Приходько - Редактор
Александр Дубинский — нардепа будут судить за переправку лиц через границу
Народный депутат Александр Дубинский. Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

Народного депутата Украины Александра Дубинского и его экс-помощника будут судить за организацию незаконной переправки лиц через границу. Они предоставляли фальшивые документы для выезда из страны.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора в среду, 8 января.

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Правоохранители установили, что нардеп вместе со своим бывшим помощником, который работает главой общественной организации, в августе 2022 года организовал незаконный выезд за границу брата своей гражданской жены. Он выехал из Украины в Молдову на автомобиле через один из пунктов пропуска.

Для того чтобы покидать страну было основание, мужчина предоставил документы, внесенные в систему "Шлях". Разрешение на выезд за границу было получено по заказу Вышгородской районной военной администрации при содействии нардепа и аффилированной с ним общественной организации.

Сам "родственник" после пересечения границы фактически трудоустроился на иностранном морском судне и никаких перевозок для нужд ВСУ не осуществлял. Он вернулся в Украину в конце 2022 года после завершения контракта.

Однако на этом "схемы" не закончились, и уже в 2023 году обвиняемые при тех же условиях повторно организовали незаконный выезд этого же "родственника" за границу как водителя волонтера. Хотя точно знали, что во время предыдущего выезда за границу мужчина не осуществлял никаких перевозок гуманитарной помощи.

"Как и ранее родственник сожительницы народного избранника выехал из Украины в Молдову по идентичным документам от КОВА на основании ходатайства общественной организации. Мужчина по указанию депутата должен был прибыть в Кишинев и ждать дальнейших инструкций по перегону частного автомобиля нардепа с автостоянки международного аэропорта Кишинева в Вену", — говорится в сообщении.

Таким образом прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Украины и его бывшего помощника по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу.

Напомним, 1 ноября 2023 года к нардепу Александру Дубинскому снова пришли правоохранители с обысками относительно причастности к организации незаконных выездов через границу Украины. Однако сам депутат резко отреагировал на такие новости.

Кроме того, Дубинскому сообщено о подозрении в государственной измене, которую он совершил в составе преступной организации, которую финансирует Российская Федерация.

граница суд война в Украине уклонисты Александр Дубинский

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