Олександр Дубінський — нардепа судитимуть за переправлення осіб через кордон

Народний депутат Олександр Дубінський. Фото: Новини.LIVE

Народного депутата України Олександра Дубінського та його експомічника судитимуть за організацію незаконного переправлення осіб через кордон. Вони надавали фальшиві документи для виїзду з країни.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора у середу, 8 січня.

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Правоохоронці встановили, що нардеп разом зі своїм колишнім помічником, який працює головою громадської організації, у серпні 2022 року організував незаконний виїзд за кордон брата своєї цивільної дружини. Він виїхав з України до Молдови на автомобілі через один з пунктів пропуску.

Для того, аби покидати країну була підстава, чоловік надав документи, внесені в систему "Шлях". Дозвіл на виїзд за кордон було отримано на замовлення Вишгородської районної військової адміністрації за сприяння нардепа та афілійованої із ним громадської організації.

Сам "родич" після перетину кордону фактично працевлаштувався на іноземному морському судні та жодних перевезень для потреб ЗСУ не здійснював. Він повернувся в Україну наприкінці 2022 року після завершення контракту.

Однак на цьому "схеми" не закінчилися, і вже 2023 року обвинувачені за тих самих умов повторно організували незаконний виїзд цього ж "родича" за кордон як водія волонтера. Хоча достеменно знали, що під час попереднього виїзду за кордон чоловік не здійснював жодних перевезень гуманітарної допомоги.

"Як і раніше родич співмешканки народного обранця виїхав з України до Молдови за ідентичними документами від КОВА на підставі клопотання громадської організації. Чоловік за вказівкою депутата мав прибути до Кишинева та чекати подальших інструкцій щодо перегону приватного автомобіля нардепа з автостоянки міжнародного аеропорту Кишинева до Відня", — йдеться у повідомленні.

Таким чином прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України та його колишнього помічника за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон.

Нагадаємо, 1 листопада 2023 року до нардепа Олександра Дубінського знову прийшли правоохоронці з обшуками щодо причетності до організації незаконних виїздів через кордон України. Однак сам депутат різко відреагував на такі новини.

Крім того, Дубінському повідомили про підозру у державній зраді, яку він вчинив у складі злочинної організації, яку фінансує Російська Федерація