Дубайский шоколад содержит канцерогены и плесень, - СМИ

Дубайский шоколад. Фото: The NYT

В дубайском шоколаде обнаружили опасные вещества. В частности, продукт может содержать следы плесени, а также канцерогены.

Об этом пишет Der Spiegel.

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Вред дубайского шоколада

В материале говорится, что дубайский шоколад содержит канцерогенные вещества и имеет афлатоксины — токсины грибков плесени, которые могут представлять опасность для здоровья.

Немецкая потребительская организация Stiftung Warentest отправила в лабораторию шесть различных плиток дубайского шоколада — результаты оказались в основном неутешительными.

Так, ни один из протестированных сортов шоколада не отличался качеством или особыми вкусовыми качествами, которые бы оправдывали иногда высокую цену. Наоборот: две шоколадные конфеты из Дубая имели больше вредных веществ. В целом цена этого протестированного продукта составляла от семи до 25 евро за 100 граммов, что в десять раз дороже цены обычного шоколада.

"Четыре из шести продуктов не должны были продаваться, поскольку списки ингредиентов и информация о питательной ценности были неправильными или неполными", — пишет издание.

Кроме того, в некоторых случаях на упаковке отсутствовала обязательная информация для аллергиков.

Также образцы шоколада содержали 3-монохлорпропандиол и глицидиловый эфир, которые часто встречаются в рафинированном пальмовом масле и считаются потенциально канцерогенными. В то же время во время исследования обнаружили афлатоксины плесени — канцерогенные вещества, которые широко распространены в фисташках.

Эти результаты подтверждают предыдущие анализы Штутгартского бюро ветеринарных расследований и Государственного управления по вопросам защиты прав потребителей — тогда в импортированном дубайском шоколаде были обнаружены плесневые грибки микотоксины.

Ранее судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить дубайский шоколад.

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