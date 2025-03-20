Дубайський шоколад містить канцерогени та плісняву, — ЗМІ

Дубайський шоколад. Фото: The NYT

У дубайському шоколаді виявили небезпечні речовини. Зокрема, продукт може містити сліди плісняви, а також канцерогени.

Про це пише Der Spiegel.

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Шкода дубайського шоколаду

У матеріалі йдеться, що дубайський шоколад містить канцерогенні речовини та має афлатоксини — токсини грибків плісняви, що можуть становити небезпеку для здоров'я.

Німецька споживча організація Stiftung Warentest відправила до лабораторії шість різних плиток дубайського шоколаду — результати виявилися здебільшого невтішними.

Так, жоден з протестованих сортів шоколаду не вирізнявся якістю чи особливими смаковими якостями, які б виправдовували подекуди високу ціну. Навпаки: дві шоколадні цукерки з Дубаю мали більше шкідливих речовин. Загалом ціна цього протестованого продукту становила від семи до 25 євро за 100 грамів, що вдесятеро дорожче за ціну звичайного шоколаду.

"Чотири з шести продуктів не повинні були продаватися, оскільки списки інгредієнтів та інформація про поживну цінність були неправильними або неповними", — пише видання.

Крім того, у деяких випадках на пакуванні була відсутня обов'язкова інформація для алергіків.

Також зразки шоколаду містили 3-монохлорпропандіол та гліцидиловий ефір, що часто зустрічаються в рафінованій пальмовій олії і вважаються потенційно канцерогенними. Водночас під час дослідження виявили афлатоксини плісняви — канцерогенні речовини, які широко поширені у фісташках.

Ці результати підтверджують попередні аналізи Штутгартського бюро ветеринарних розслідувань та Державного управління з питань захисту прав споживачів — тоді в імпортованому дубайському шоколаді були виявлені плісняві грибки мікотоксини.

Раніше суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво показав, як приготувати дубайський шоколад.

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