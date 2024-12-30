ДТП в Закарпатье — рейсовый автобус съехал в кювет, есть пострадавшие

ДТП на Закарпатье — автобус съехал в кювет, есть пострадавшие
Сегодня, 30 декабря, в 07:35 в Службу спасения поступило сообщение о ДТП на дороге между селами Залужье и Макарово Мукачевского района. Пассажирский автобус ПАЗ-3205, выполнявший рейс "Мукачево — Барбово", съехал в кювет и опрокинулся на крышу.
Об этом сообщает ГСЧС Украины в Закарпатской области.
Пострадавшие и работа спасателей в ДТП на Закарпатье 30 декабря
На момент аварии в автобусе находились 25 пассажиров. Девять из них получили травмы и были госпитализированы в Мукачевскую центральную районную больницу им. Св. Мартина.
Спасатели оперативно обесточили транспортное средство, отсоединив аккумуляторные батареи во избежание возгорания.
Правоохранительные органы проводят расследование, чтобы установить все обстоятельства аварии.
Напомним, в жуткой аварии в Винницкой области погибли четыре человека.
А раньше на Львовщине легковушка врезалась в автобус.
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