ДТП в Закарпатье — рейсовый автобус съехал в кювет, есть пострадавшие

Автобус в кювете в результате ДТП на Закарпатье. Фото: ГСЧС

Сегодня, 30 декабря, в 07:35 в Службу спасения поступило сообщение о ДТП на дороге между селами Залужье и Макарово Мукачевского района. Пассажирский автобус ПАЗ-3205, выполнявший рейс "Мукачево — Барбово", съехал в кювет и опрокинулся на крышу.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в Закарпатской области.

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Автобус в кювете в результате ДТП на Закарпатье. Фото: ГСЧС

Пострадавшие и работа спасателей в ДТП на Закарпатье 30 декабря

На момент аварии в автобусе находились 25 пассажиров. Девять из них получили травмы и были госпитализированы в Мукачевскую центральную районную больницу им. Св. Мартина.

Автобус в кювете в результате ДТП на Закарпатье. Фото: ГСЧС

Спасатели оперативно обесточили транспортное средство, отсоединив аккумуляторные батареи во избежание возгорания.

Правоохранительные органы проводят расследование, чтобы установить все обстоятельства аварии.

Автобус в кювете в результате ДТП на Закарпатье. Фото: ГСЧС

Напомним, в жуткой аварии в Винницкой области погибли четыре человека.

А раньше на Львовщине легковушка врезалась в автобус.