Главная Новости дня ГСЧС показало фото последствий атаки РФ на Сумы — ранен ребенок

ГСЧС показало фото последствий атаки РФ на Сумы — ранен ребенок

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 10:47
В Сумах пострадал ребенок из-за ночного обстрела
Спасатели тушат пожар после атаки. Фото: ГСЧС Сумщины

Ночью 2 сентября Сумы снова оказались под вражеским огнем российской армии. Оккупанты нанесли удар по городу, в результате чего пострадал ребенок.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Сумщины.

Читайте также:

Спасатели тушили масштабный пожар в Сумах после атаки

По данным ГСЧС, взрывной волной повреждены жилые многоэтажки.

null
Спасатели ликвидируют огонь. Фото: ГСЧС Сумщины
null
Тушение пожара. Фото: ГСЧС Сумщины

Также в нежилом помещении вспыхнул масштабный пожар. К месту происшествия оперативно прибыли спасатели, однако во время тушения возгорания им пришлось временно останавливать работы из-за угрозы повторных обстрелов.

null
Пожар после обстрела после обстрела. Фото: ГСЧС Сумщины

Огонь удалось локализовать, однако масштабы разрушений и последствия ночной атаки еще уточняются.

Напомним, начальник Сумской ОГА также сообщил детали о последствиях атаки России на Сумщину в ночь на 2 сентября.

Несколько дней назад под массированной атакой дронов с боевой частью оказался город Конотоп в Сумской области.

пожар ГСЧС Сумы Сумская область обстрелы
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
