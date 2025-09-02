В Сумах пострадал ребенок из-за ночного обстрела

Спасатели тушат пожар после атаки. Фото: ГСЧС Сумщины

Ночью 2 сентября Сумы снова оказались под вражеским огнем российской армии. Оккупанты нанесли удар по городу, в результате чего пострадал ребенок.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Сумщины.

По данным ГСЧС, взрывной волной повреждены жилые многоэтажки.

Спасатели ликвидируют огонь. Фото: ГСЧС Сумщины

Тушение пожара. Фото: ГСЧС Сумщины

Также в нежилом помещении вспыхнул масштабный пожар. К месту происшествия оперативно прибыли спасатели, однако во время тушения возгорания им пришлось временно останавливать работы из-за угрозы повторных обстрелов.

Пожар после обстрела после обстрела. Фото: ГСЧС Сумщины

Огонь удалось локализовать, однако масштабы разрушений и последствия ночной атаки еще уточняются.

Напомним, начальник Сумской ОГА также сообщил детали о последствиях атаки России на Сумщину в ночь на 2 сентября.

Несколько дней назад под массированной атакой дронов с боевой частью оказался город Конотоп в Сумской области.