У Сумах постраждала дитина через нічний обстріл

Рятувальники гасять пожежу після атаки. Фото: ДСНС Сумщини

Уночі 2 вересня Суми знову опинилися під ворожим вогнем російської армії. Окупанти завдали удару по місту, внаслідок чого постраждала дитина.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Сумщини.

Рятувальники гасили масштабну пожежу в Сумах після атаки

За даними ДСНС, вибуховою хвилею пошкоджено житлові багатоповерхівки.

Рятувальники ліквідують вогонь. Фото: ДСНС Сумщини

Гасіння пожежа. Фото: ДСНС Сумщини

Також у нежитловому приміщенні спалахнула масштабна пожежа. До місця події оперативно прибули рятувальники, однак під час гасіння займання їм довелося тимчасово зупиняти роботи через загрозу повторних обстрілів.

Пожежа після обстрілу. Фото: ДСНС Сумщини

Вогонь вдалося локалізувати, проте масштаби руйнувань і наслідки нічної атаки ще уточнюються.

Нагадаємо, начальник Сумської ОВА також повідомив деталі про наслідки атаки Росії на Сумщину в ніч проти 2 вересня.

Кілька днів тому під масованою атакою дронів з бойовою частиною опинилося місто Конотоп в Сумській області.