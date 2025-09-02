У Сумах постраждала дитина через нічний обстріл

ДСНС показало фото наслідків атаки РФ на Суми — поранено дитину
Уночі 2 вересня Суми знову опинилися під ворожим вогнем російської армії. Окупанти завдали удару по місту, внаслідок чого постраждала дитина.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Сумщини.
Рятувальники гасили масштабну пожежу в Сумах після атаки
За даними ДСНС, вибуховою хвилею пошкоджено житлові багатоповерхівки.
Також у нежитловому приміщенні спалахнула масштабна пожежа. До місця події оперативно прибули рятувальники, однак під час гасіння займання їм довелося тимчасово зупиняти роботи через загрозу повторних обстрілів.
Вогонь вдалося локалізувати, проте масштаби руйнувань і наслідки нічної атаки ще уточнюються.
Нагадаємо, начальник Сумської ОВА також повідомив деталі про наслідки атаки Росії на Сумщину в ніч проти 2 вересня.
Кілька днів тому під масованою атакою дронів з бойовою частиною опинилося місто Конотоп в Сумській області.
