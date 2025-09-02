Відео
Головна Новини дня ДСНС показало фото наслідків атаки РФ на Суми — поранено дитину

ДСНС показало фото наслідків атаки РФ на Суми — поранено дитину

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 10:47
У Сумах постраждала дитина через нічний обстріл
Рятувальники гасять пожежу після атаки. Фото: ДСНС Сумщини

Уночі 2 вересня Суми знову опинилися під ворожим вогнем російської армії. Окупанти завдали удару по місту, внаслідок чого постраждала дитина.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Сумщини.

Рятувальники гасили масштабну пожежу в Сумах після атаки

За даними ДСНС, вибуховою хвилею пошкоджено житлові багатоповерхівки.

null
Рятувальники ліквідують вогонь. Фото: ДСНС Сумщини
null
Гасіння пожежа. Фото: ДСНС Сумщини

Також у нежитловому приміщенні спалахнула масштабна пожежа. До місця події оперативно прибули рятувальники, однак під час гасіння займання їм довелося тимчасово зупиняти роботи через загрозу повторних обстрілів.

null
Пожежа після обстрілу. Фото: ДСНС Сумщини

Вогонь вдалося локалізувати, проте масштаби руйнувань і наслідки нічної атаки ще уточнюються.

Нагадаємо, начальник Сумської ОВА також повідомив деталі про наслідки атаки Росії на Сумщину в ніч проти 2 вересня.

Кілька днів тому під масованою атакою дронів з бойовою частиною опинилося місто Конотоп в Сумській області.

пожежа ДСНС Суми Сумська область обстріли
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
