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Жена Виталия Кима рассказала об их знакомстве и планирует ли он стать президентом

30 декабря 2023 17:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Жена Виталия Кима рассказала об их знакомстве и планирует ли он стать президентом
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким вместе с женой Юлией и ведущая Рамина Эсхакзай. Фото: скриншот из видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Жена главы Николаевской ОВА Юлия Ким рассказала о романтическом знакомстве с мужем. Она ответила на вопрос, хочет ли он баллотировать в президенты Украины. В то же время Виталий Ким поделился, как начал политическую карьеру.

Об этом Юлия и Виталий Ким рассказали для Рамины Эсхакзай.

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Знакомство Виталия Кима с женой

Юлия говорит, что знакомство с мужем произошло на день города. Тогда в Николаеве был концерт, поэтому на улицах было много людей.

"Виталий был вместе с другом. Спросил не холодно ли мне. Так и познакомились. Он очень много разговаривал, улыбка не сходила с лица. Было ощущение, что мы знаем друг друга давно", — рассказала она.

Виталий и Юлия вместе с 2010 года. Пара поженилась в 2017 году.

Начало политической карьеры Кима

Виталий Ким рассказал, что хотел присоединиться к команде Президента Украины Владимира Зеленского. Его заинтересовала судебная реформа. По словам Кима, у него было много свободного времени, поэтому он решил что-то делать.

Юлия отметила, что была не готова к тому, что ее муж был назначен главой Николаевской ОГА.

"Я была в шоке, не сразу узнала. Поняла, когда появилась новость на наших местных интернет-изданиях, что Виталия Кима назначили главной Николаевской ОГА. Я читала комментарии, мне так не понравилось! Говорили о его корейском происхождении, что теперь в области будут лук выращивать, собак есть", — рассказала она.

Тогда у жены Виталия поднялась температура, поэтому она решила больше ничего не читать. На следующий день женщина приняла этот факт.

Выборы президента Украины

Юлия Ким подчеркнула, что не хочет, чтобы ее муж баллотировался в президенты. Она убеждена, что этого не будет.

"Нет, нет и еще раз, нет. Я не хочу об этом думать и уверена, что этого не будет", — говорит она.

Напомним, начальник Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что не соглашается с мнением, что депутаты должны воевать, потому что "пользы на фронте из них мало". По его словам, тезисы о том, что на войну нужно отправлять правоохранителей и депутатов, вбрасывают россияне, а украинцы активно их распространяют.

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