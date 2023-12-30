Дружина Віталія Кіма розповіла про їх знайомство та чи планує він стати президентом

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім разом з дружиною Юлією та ведуча Раміна Есхакзай. Фото: скриншот з відео

Дружина очільника Миколаївської ОВА Юлія Кім розповіла про романтичне знайомство з чоловіком. Вона відповіла на питання, чи хоче, аби він балотував в президенти України. Водночас Віталій Кім поділився, як розпочав політичну кар'єру

Про це Юлія та Віталій Кім розповіли для Раміни Есхакзай.

Читайте також:

Знайомство Віталія Кіма з дружиною

Юлія каже, що знайомство з чоловіком відбулося на день міста. Тоді у Миколаєві був концерт, тому на вулицях було багато людей.

"Віталій був разом з другом. Запитав чи не холодно мені. Так і познайомилися. Він дуже багато розмовляв, посмішка не сходила з обличчя. Було відчуття, що ми знаємо один одного давно", — розповіла вона.

Віталій та Юлія разом з 2010-го року. Пара одружилася у 2017 році.

Початок політичної кар'єри Кіма

Віталій Кім розповів, що хотів долучитися до команди Президента України Володимира Зеленського. Його зацікавила судова реформа. За словами Кіма, у нього було багато вільного часу, тому він вирішив щось робити.

Юлія зазначила, що була не готова до того, що її чоловіка призначили головою Миколаївської ОДА.

"Я була в шоці, не одразу дізналася. Зрозуміла, коли з'явилась новина на наших місцевих інтернет-виданнях, що Віталія Кіма призначили головною Миколаївської ОДА. Я читала коментарі, мені так не сподобалося! Говорили про його корейське походження, що тепер в області будуть цибулю вирощувати, собак їсти", — розповіла вона.

Тоді у дружини Віталія піднялась температура, тому вона вирішила більше нічого не читати. На наступний день жінка прийняла цей факт.

Вибори президента України

Юлія Кім наголосила, що не хоче, аби її чоловік балотувався у президенти. Вона впевнена, що цього не буде.

"Ні, ні й ще раз, ні. Я не хочу про це думати й впевнена, що цього не буде", — каже вона.

Нагадаємо, начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що не погоджується з думкою, що депутати мають воювати, бо "користі на фронті з них мало". За його словами, тези про те, що на війну потрібно відправляти правоохоронців та депутатів, вкидають росіяни, а українці активно їх поширюють.