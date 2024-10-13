Минобороны возместит 8,6 млн грн за пожар на элеваторе после взрывов на военных складах в Чернигове

Элеваторы "Интер". Фото: kmzindustries.ua

В 2018 году в результате взрывов на военных складах Минобороны в Чернигове возник пожар на сельскохозяйственном обществе с ограниченной ответственностью (СООО) "Интер". Владелица предприятия, бывшая жена экс-мэра Чернигова, Ирина Атрошенко отсудила 8,6 млн грн убытков.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В приговоре Хозяйственного суда в Киеве говорится о том, что 9 октября 2018 года в результате чрезвычайной ситуации, а именно взрывов боеприпасов на территории 6-го арсенала Минобороны, вблизи поселка Дружба на Черниговщине возник пожар на комплексе зданий элеватора, который принадлежит СООО "Интер". Вследствие этих событий истцу был нанесен материальный ущерб в сумме 10 025 535 гривен.

Ответчики возразили иск, указав, что истец не предоставил доказательств собственности на уничтоженное имущество и причинную связь между пожаром на территории воинской части и убытками СООО "Интер".

Сельскохозяйственное предприятие утверждало, что в результате пожара в воинской части полностью уничтожено зерносушилку, два конвейера, оперативную емкость для зерна и 200 т кукурузы урожая 2018 года, которая была загружена в сушильную камеру и оперативную емкость зерна.

Впоследствии предприятие "Интер" обратилось в суд, чтобы возместить 10 млн грн убытков.

Решение суда

Дело в суде рассматривалось неоднократно. В 2021 году Верховный суд отправил его на новое рассмотрение в Хозяйственный суд Киева.

Суд установил, что противоправность поведения Минобороны заключается в опасном хранении и содержании арсенала боеприпасов. Поэтому воинская часть, владевшая военным имуществом, которое и вызвало пожар, ответственна за нанесенный аграриям ущерб.

После дополнительных экспертиз по сумме ущерба суд взыскал с воинской части 8,6 млн грн нанесенного "Интеру" ущерба, а также 129 тысяч грн судебного сбора и расходы на профессиональную юридическую помощь в размере 17 тысяч грн.

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