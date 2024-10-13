Міноборони відшкодує 8,6 млн грн за пожежу на елеваторі після вибухів на військових складах у Чернігові

Елеватори "Інтер". Фото: kmzindustries.ua

У 2018 році внаслідок вибухів на військових складах Міноборони у Чернігові виникла пожежа на сільськогосподарському товаристві з обмеженою відповідальністю (СТОВ) "Інтер". Власниця підприємства, колишня дружина ексмера Чернігова, Ірина Атрошенко відсудила 8,6 млн грн збитків.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У вироку Господарського суду у Києві йдеться про те, що 9 жовтня 2018 року внаслідок надзвичайної ситуації, а саме вибухів боєприпасів на території 6-го арсеналу Міноборони, поблизу селища Дружба на Чернігівщині виникла пожежа на комплексі будівель елеватора, який належить СТОВ "Інтер". Внаслідок цих подій позивачу було завдано матеріальну шкоду в сумі 10 025 535 гривень.

Відповідачі заперечили позов, зазначивши, що позивач не надав доказів власності на знищене майно та причинний зв'язок між пожежею на території військової частини та збитками СТОВ "Інтер".

Сільськогосподарське підприємство стверджувало, що внаслідок пожежі у військовій частині повністю знищено зерносушарку, два конвеєри, оперативну місткість для зерна та 200 т кукурудзи урожаю 2018 року, яка була завантажена до сушильної камери й оперативної місткості зерна.

Згодом підприємство "Інтер" звернулося до суду, щоб відшкодувати 10 млн грн збитків.

Рішення суду

Справа у суді розглядалась неодноразово. У 2021 році Верховний суд відправив її на новий розгляд до Господарського суду Києва.

Суд встановив, що протиправність поведінки Міноборони полягає у небезпечному збереженні та утриманні арсеналу боєприпасів. Тому військова частина, що володіла військовим майном, яке і спричинило пожежу, відповідальна за завдані аграріям збитки.

Після додаткових експертиз щодо суми збитків, суд стягнув з військової частини 8,6 млн грн завданих "Інтеру" збитків, а також 129 тисяч грн судового збору та витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 17 тисяч грн.

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