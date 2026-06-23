Дроны поразили военную технику РФ, которую оккупанты перебрасывали в Крым

Поражение российских грузовиков. Скриншот: видео ГУР

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

На Запорожском направлении украинские войска нанесли удар по российским грузовикам, обеспечивавшим логистику оккупационных войск на временно оккупированных территориях. В частности, в направлении так называемого сухопутного коридора в Крым.

Об этом сообщают в ГУР, передает Новини.LIVE.

Украинские силы сорвали логистические маршруты оккупантов

На опубликованных кадрах видно поражение транспортных средств противника во время движения. Часть российских логистических маршрутов была сорвана в результате ударов.

В ГУР отмечают, что противник продолжает использовать эти маршруты, несмотря на регулярные потери техники и поражения логистики.

"Оккупанты почему-то до сих пор думают, что их логистические маршруты через так называемый сухопутный коридор во временно оккупированный Крым — это безопасная прогулка. Но у дронов ДАД на это свой взгляд", — заявила разведка.

Операции по уничтожению вражеского транспорта продолжаются.

Сообщение о поражении российских грузовиков. Скриншот: Главное управление разведки Минобороны Украины/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что спецподразделение ГУР МО "Артан" вновь выполняет задачи на Запорожском направлении — одном из самых горячих участков фронта. Там российские войска пытаются продвинуться к областному центру.

Новини.LIVE сообщали, что Служба безопасности Украины совместно с ГУР и Силами специальных операций провела успешную спецоперацию, в рамках которой был нанесен массированный удар по нефтегазовому терминалу "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае России. Дальнобойные беспилотники поразили непосредственно резервуарный парк крупнейшего на юге РФ комплекса по перевалке сжиженного топлива.