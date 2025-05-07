Дроны массированно атаковали Россию — что известно о попаданиях в Туле и Саранске

Дым в результате атаки. Иллюстративное фото: ГСЧС

Ночью 7 мая дроны атаковали объекты оборонной промышленности в нескольких регионах России. На месте ударов зафиксированы масштабные пожары.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко. Также об этом информируют российские Telegram-каналы и руководители регионов РФ.

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По информации Коваленко, в России атакованы важные предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК).

По его информации, в Саранске поражен завод оптоволоконных систем — ключевой элемент российской оборонной промышленности в сфере современной военной связи. Как пояснил руководитель ЦПД, он специализируется на производстве оптоволоконных кабелей и систем связи для армии России, в частности для дронов на оптоволокне.

В то же время в Туле атаковано АО "Конструкторское бюро приборостроения" — один из флагманов российского ВПК. Это бюро специализируется на разработке современных систем вооружений, включая противотанковые комплексы, стрелковое оружие и боевые модули. Его продукты активно используются во время войны в Украине.

Кроме того, как сообщил Коваленко, под атакой был "СПЛАВ" — главный разработчик реактивных систем залпового огня (РСЗО) в России. Именно здесь создавали "Грады", "Ураганы" и "Смерчи", которые активно применяются против украинских городов и на фронте.

Предприятие имеет тесную связь с концерном "Ростех" и остается одним из приоритетных производителей оружия для российской армии.

Российские Telegram-каналы со ссылкой на местных жителей сообщали, что в Туле после атаки БпЛА возник пожар в районе двух крупнейших предприятий оборонной промышленности РФ, которые входят в госкорпорацию "Ростех".

В частности в Туле видели дым в районе улицы Щегловская засека.

Скриншот сообщения Коваленко/Telegram

Поражены два аэродрома РФ

Как сообщил глава ЦПД, также были поражены два аэродрома РФ:

Аэродром "Шайковка" в Калужской области, где базируются Ту-22м3, хранятся ракеты, в том числе Х-22;

Авиабаза "Кубинка" в Московской области, где базируются Су-27, МиГ-29.

Напомним, что в ночь на 7 мая россияне дронами атаковали Киев.

В результате атаки РФ на Киев 7 мая зафиксированы масштабные разрушения в Шевченковском районе, где обнаружили тела 2 человек.