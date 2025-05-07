Дрони масовано атакували Росію — що відомо про влучання у Тулі та Саранську

Дим внаслідок атаки. Ілюстративне фото: ДСНС

Уночі 7 травня дрони атакували об'єкти оборонної промисловості в кількох регіонах Росії. На місці ударів зафіксовано масштабні пожежі.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони Андрій Коваленко.Також про це інформують російські Telegram-канали та очільники регіонів РФ.

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За інформацією Коваленка, у Росії атаковані важливі підприємства військово-промислового комплексу (ВПК).

За його інформацією, у Саранську уражено завод оптоволоконних систем — ключовий елемент російської оборонної промисловості у сфері сучасного військового зв’язку. Як пояснив керівник ЦПД, він спеціалізується на виробництві оптоволоконних кабелів та систем зв’язку для армії Росії, зокрема для дронів на оптоволокні.

Водночас в Тулі атаковано АТ "Конструкторське бюро приладобудування" — один із флагманів російського ВПК. Це бюро спеціалізується на розробці сучасних систем озброєнь, включно з протитанковими комплексами, стрілецькою зброєю та бойовими модулями. Його продукти активно використовуються під час війни в Україні.

Крім того, як повідомив Коваленко, під атакою був "СПЛАВ" — головний розробник реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) у Росії. Саме тут створювали "Гради", "Урагани" й "Смерчі", які активно застосовуються проти українських міст та на фронті.

Підприємство має тісний зв’язок із концерном "Ростех" та залишається одним із пріоритетних виробників зброї для російської армії.

Російські Telegram-канали з посиланням на місцевих жителів повідомляли, що в Тулі після атаки БпЛА виникла пожежа в районі двох найбільших підприємств оборонної промисловості РФ, які входять до держкорпорації "Ростех".

Зокрема в Тулі бачили дим у районі вулиці Щегловська засіка.

Скриншот повідомлення Коваленка/Telegram

Уражено два аеродроми РФ

Як повідомив очільник ЦПД, також було уражено два аеродроми РФ:

Аеродром "Шайковка" у Калузькій області, де базуються Ту-22м3, зберігаються ракети, зокрема Х-22;

Авіабаза "Кубінка" в Московській області, де базуються Су-27, МіГ-29.

Нагадаємо, що у ніч проти 7 травня росіяни дронами атакували Київ.

Внаслідок атаки РФ на Київ 7 травня зафіксовано масштабні руйнування у Шевченківському районі, де виявили тіла 2 людей.