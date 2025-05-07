Дрони масовано атакували Росію — що відомо про влучання у Тулі та Саранську

Дрони атакували Росію — є влучання у Тулі та Саранську
Уночі 7 травня дрони атакували об'єкти оборонної промисловості в кількох регіонах Росії. На місці ударів зафіксовано масштабні пожежі.
Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони Андрій Коваленко.Також про це інформують російські Telegram-канали та очільники регіонів РФ.
Безпілотники атакували Росію — що відомо
За інформацією Коваленка, у Росії атаковані важливі підприємства військово-промислового комплексу (ВПК).
За його інформацією, у Саранську уражено завод оптоволоконних систем — ключовий елемент російської оборонної промисловості у сфері сучасного військового зв’язку. Як пояснив керівник ЦПД, він спеціалізується на виробництві оптоволоконних кабелів та систем зв’язку для армії Росії, зокрема для дронів на оптоволокні.
Водночас в Тулі атаковано АТ "Конструкторське бюро приладобудування" — один із флагманів російського ВПК. Це бюро спеціалізується на розробці сучасних систем озброєнь, включно з протитанковими комплексами, стрілецькою зброєю та бойовими модулями. Його продукти активно використовуються під час війни в Україні.
Крім того, як повідомив Коваленко, під атакою був "СПЛАВ" — головний розробник реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) у Росії. Саме тут створювали "Гради", "Урагани" й "Смерчі", які активно застосовуються проти українських міст та на фронті.
Підприємство має тісний зв’язок із концерном "Ростех" та залишається одним із пріоритетних виробників зброї для російської армії.
Російські Telegram-канали з посиланням на місцевих жителів повідомляли, що в Тулі після атаки БпЛА виникла пожежа в районі двох найбільших підприємств оборонної промисловості РФ, які входять до держкорпорації "Ростех".
Зокрема в Тулі бачили дим у районі вулиці Щегловська засіка.
Уражено два аеродроми РФ
Як повідомив очільник ЦПД, також було уражено два аеродроми РФ:
- Аеродром "Шайковка" у Калузькій області, де базуються Ту-22м3, зберігаються ракети, зокрема Х-22;
- Авіабаза "Кубінка" в Московській області, де базуються Су-27, МіГ-29.
Нагадаємо, що у ніч проти 7 травня росіяни дронами атакували Київ.
Внаслідок атаки РФ на Київ 7 травня зафіксовано масштабні руйнування у Шевченківському районі, де виявили тіла 2 людей.
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